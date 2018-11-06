وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يقتربون من اتفاق بشأن الضريبة الرقمية

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير أمس إن الاتحاد الأوروبي قد يتوصل إلى اتفاق بشأن ضريبة الخدمات الرقمية، إذا ما تركزت المفاوضات على التوصل إلى حل عالمي.

وبحسب "الألمانية"، أشار لومير إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتسم بالمرونة في التنفيذ من أجل إشراك الدول المتشككة، التي تفضل إصلاحا للضرائب الرقمية المطبقة في دول العالم وليس فقط في دول التكتل.

وأضاف أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ القرارات قبل كانون أول (ديسمبر) المقبل.

وقال "قبل نهاية العام نحن بحاجة إلى تبني أداة رسمية وتوجيهات رسمية على المستوى الأوروبي، ثم سيكون هناك مسألة تنفيذ التوجيهات. نحن منفتحون بهذا الشأن".

وأكد أن العمل الذي قامت به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن إطار ضريبي عالمي على المدى الطويل "جيد جدا"، وأن على الاتحاد الأوروبي والمنظمة العمل سويا.

ويقول معارضو الضريبة الرقمية إن الشركات الرقمية تحقق أرباحا ضخمة في الاتحاد الأوروبي لكنها تدفع ضرائب أقل من الشركات التقليدية. إلا أن دولا أخرى، مثل إيرلندا، تقول إلى مثل هذه الضريبة قد تضر بالتنافسية.

وفي وقت سابق من العام الجاري، اقترحت المفوضية الأوروبية فرض ضريبة مؤقتة على أساس العائدات وليس الأرباح.

وأعرب أولاف شولتس وزير المالية الألماني عن تأييده لتطبيق ضريبة في أوروبا على كبريات الشركات الرقمية مثل "فيسبوك" و"جوجل" ما لم يتم التوصل إلى حل على المستوى الدولي لهذا الموضوع بحلول 2020 على أقل تقدير.

وخلال اجتماع لوزراء مجموعة الاتحاد الأوروبي، قال نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بروكسل أمس، إنه يجب إقرار حل أوروبي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في غضون العام ونصف العام المقبلين.

وتضم المنظمة 36 عضوا من بينها الولايات المتحدة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت فرض ضريبة بنسبة 3 في المائة على الشركات العاملة في أوروبا التي تبلغ قيمة مبيعاتها السنوية على مستوى العالم 750 مليون يورو فأكثر وتبلغ قيمة مبيعاتها عبر الإنترنت 50 مليون يورو.

ويرجع السبب في هذا المقترح إلى أن الشركات الرقمية العاملة في أوروبا تحقق عائدات وأرباحا هائلة، لكنها بالكاد ما تدفع ضرائب عنها نظرا لأنها ليس لها في أغلب الدول الأوروبية مقار لشركاتها يمكن تحصيل الضرائب عنها.

من جانبها، تحث فرنسا على القبول بمقترح المفوضية بحلول نهاية العام الحالي.

وقال شولتس إنه يجب التوصل إلى حل منسق على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن من المنتظر في حال اتخذت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قرارا فإن هذا القرار سيتم نقله إلى قانون الاتحاد الأوروبي.

وأضاف شولتس أنه في حال لم يتم التوصل إلى الحل الدولي في المستقبل المنظور، فإنه يجب في هذه الحالة القبول بمقترح المفوضية مع بعض التنقيح.