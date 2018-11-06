محللون دوليون لـ"الاقتصادية": "المسكنات" غير قادرة على منع انهيار الاقتصاد الإيراني

أكد لـ"الاقتصادية" محللون دوليون، أن النظام الإيراني يعلم تماما أنه يخوض الآن معركته الأخيرة في شقها الاقتصادي مع دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران حيز التنفيذ.

وأوضحوا أن النظام الإيراني سيستخدم توليفة من المسكنات الاقتصادية بالضخ من الاحتياطي المركزي، وعمليات غسل الأموال والتهريب، للخروج من أزمته، مؤكدين أن تلك التوليفة سيكون تأثيرها على الأمد المتوسط خطير للغاية إذ ستؤدي إلى تفاقم الأزمة عبر زيادة العجز في الميزانية.

وتوقعوا زيادة التورط الإيراني فيما يندرج دوليا تحت اسم أعمال الجريمة المنظمة، مثل غسل الأموال والتهريب، إذ إن تلك إحدى الوسائل الأساسية التي سيستند إليها النظام في المرحلة المقبلة لتخفيف وطأة الحصار عليه.

ودخلت حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية ضد النظام الإيراني حيز التنفيذ، ودخل معها الاقتصاد الإيراني مأزقا تاريخيا لم يشهده من قبل.

ورغم هذا التدهور الاقتصادي لم تخرج الاستجابات الأولى لأقطاب النظام الإيراني عن منطقهم المعتاد منذ 40 عاما، مفردات لغوية قوية وجوفاء، وخطب عصماء لا تغني ولا تسمن من جوع.

فالرئيس حسن روحاني صرح بكلمات تدغدغ المشاعر القومية، لكنها تفشل في أن تجيب عن الأسئلة البديهية التي يطرحها الشارع الإيراني.

الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية، تعد بكل المعايير أقل قسوة من الحزمة الثانية التي يمكن القول إنها عمليا تقطع شرايين إيران الاقتصادية مع العالم الخارجي.

وكانت الحزمة الأولى كفيلة بأن تخسر العملة الإيرانية ثلثي قيمتها، فما هو تأثير الحزمة الثانية من العقوبات؟ بالطبع لا يتحدث قادة إيران عن ذلك في خطبهم المفوهة، ويتجاهلون الإشارة إليها من قريب أو بعيد. خلال الأشهر القليلة الماضية طرد 100 ألف عامل من وظائفهم، وذلك قبل أن تدخل الحزمة الثانية من العقوبات حيز التنفيذ، فماذا سيحدث بعد أن بدأ المجتمع الدولي في تطبيقها، وبالطبع لا يتحدث قادة النظام وأبواقه الداخلية والخارجية عن ارتفاع نسبة البطالة في إيران إلى 25 في المائة خلال سبع سنوات.

ويغمض نظام الملالي الطرف عن تقدير المؤسسات المالية الدولية بتوقع تدهور معدل النمو الاقتصادي، وارتفاع نسب التضخم، وتفاقم مشكلة البطالة بين الشباب.

عن كل تلك المشاكل يجيب النظام وقادته بخطاب قومي متطرف غير عقلاني في مواجهة الولايات المتحدة، وخطاب طائفي عسكري داعم للإرهاب في مواجهة دول الجوار، لكنهم في كل الأحوال يتفادون أن يخبروا شعبهم بالحقيقة، وهي أن تأثير الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية الدولية سيكون كفيلا بهز أسس الاقتصاد الإيراني من جذوره، بحيث لن يكون في قدرة إيران عمليا تحقيق معدلات نمو تذكر، إلا إذا أعادت النظر مجددا في سلوكها السياسي ومتطلبات المجتمع الدولي منها.

من جهته، يشير الدكتور رضا زاد الخبير في الاقتصاد الإيراني، إلى أن المؤشرات الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين، في أعقاب حزمة العقوبات الأولى، تؤكد أن الاقتصاد الإيراني بدأ يشهد اتساعا في الشروخات الاقتصادية الداخلية، وتنامي الاختلالات الهيكلية، التي كانت تغطيتها تتم في مرحلة سابقة عن طريق عائدات النفط، والآن الوضع بات مهددا بالانفجار الكامل.

ويقول لـ"الاقتصادية"، إن "الاقتصاد الإيراني اقتصاد ريعي إلى حد كبير، فالنفط هو المصدر الأساسي وعمليا الوحيد للعملات الأجنبية، والمصادر الأخرى لا يمكن اعتبارها منتجات حديثة، إذ أغلبها منتجات زراعية ومعدنية، ومع تقليص قدرة إيران على تصدير النفط، التي يقدر البعض بأنها هبطت إلى أدنى مستوى لها خلال عامين ونصف، وتأكيد المسؤولين الأمريكيين بأن صادرات إيران من النفط ستصل إلى الصفر في عام 2019، يعني أن هناك كارثة اقتصادية حقيقية ستواجه النظام ، تتمثل في فشله في القدرة على استيراد احتياجاته الأساسية - ومن بينها عناصر غذائية – الضرورية لتلبية الاحتياجات المعيشية للمواطنين".

وذكر أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن الحزمة الثانية من العقوبات وتحديدا في شقها النفطي ستؤدي إلى تعطيل التركيبة الاقتصادية الإيرانية عبر مفاقمة العجز في الميزانية، ومن ثم دفع الحكومة إلى مزيد من الاقتراض وهو ما يتضح من أن حصة الموارد من النفط والاقتراض بلغت 40 في المائة في عام 2013، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام تجاوزت 64 في المائة.

ويؤكد أن الاقتصاد الإيراني دخل حاليا مرحلة الأزمة، وعدم إيجاد حلول جذرية تقوم على أساس إعادة دمج إيران في المنظومة الاقتصادية العالمية، فإن الانهيار الاقتصادي لا فرار منه.

والاتفاق العام بين معظم الخبراء والمحللين بأن الحزمة الثانية من العقوبات الدولية على إيران ستؤدي إلى انهيار اقتصادي، لا تعني وجود اتفاق على المدى الزمني لحدوث الانهيار.

يشير ارن سوري الباحث في مجال الاقتصاد الاجتماعي إلى قدرة النظام الإيراني عبر توليفة من المسكنات الاقتصادية بالضخ من الاحتياطي المركزي، وعمليات غسيل الأموال والتهريب، وكذلك عبر القمع التام للأصوات الاحتجاجية، قد يتمكن من إيقاف عملية الانهيار في الأجل القصير، لكنه لن يفلح من الحد من تسارعها لأسباب اقتصادية محضة، كما أن تلك المسكنات وأساليب القمع لن تؤدي إلى نتائج في الأجل المتوسط أو الطويل.

ويضيف لـ"الاقتصادية" أن "النظام الإيراني يعلم تماما أنه يخوض الآن معركته الأخيرة في شقها الاقتصادي، ويدرك أيضا أنه إذا خسر تلك المعركة، فإن وجوده سيكون على المحك، ولذلك سيعمل على تبني توليفة من الإجراءات بعضها لتخفيف حدة الضغط الشعبي من خلال زيادة معدلات الدعم الحكومي على السلع الرئيسية، وزيادة البطالة المقنعة لاستيعاب غضب القطاعات الشابة، وإظهار مرونة أكثر في السياسة المالية لتخفيف الضغوط الناجمة عن انهيار قيمة العملة المحلية، على أن يترافق ذلك مع استخدام العصى الغليظة من قبل المؤسسات الأمنية لأي مظاهر احتجاجية تفاديا لخروجها عن السيطرة".

ويوضح أن تلك التوليفة سيكون تأثيرها على الأمد المتوسط خطير للغاية إذ ستؤدي إلى تفاقم الأزمة عبر زيادة العجز في الميزانية، وإذا ترافق ذلك مع تنامي معدلات الإقراض، فإن أسس النظام الاقتصادي الإيراني ستتأكل بشكل كلي.

لكن إلى أي مدى يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتقدم الصفوف وينقذ إيران من الانهيار الاقتصادي المحدق بها؟

في الواقع فإن هيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي، كان كفيلا بأن يبعث رسالة إلى الشركات الدولية - أيا كانت جنسيتها - بضرورة سحب استثماراتها من إيران، ووقف تعاملاتها الاقتصادية معها.

ووفقا للحزمة الثانية من العقوبات فإن أي شركة ستغامر بالتجارة مع إيران، ستحرم من القيام بأعمال في الأسواق الأمريكية، وستصبح مهددة بأن تطولها العقوبات الأمريكية.

بدورها، تعتقد الدكتورة أماندا جويل أستاذة التجارة الدولية، أن جهود الاتحاد الأوروبي تدخل في إطار التحدي السياسي للولايات المتحدة، أكثر منها إمكانية حقيقية قادرة على تحقيق نتائج اقتصادية تخفف الضغط على طهران.

وتقول لـ"الاقتصادية" إن " الاتحاد الأوروبي يسعى إلى مناكفة الرئيس ترمب، والعديد من الشركات الأوروبية قطعت علاقاتها مع إيران بدلا من المخاطرة بفقدان إمكانية الوصول إلى الأنظمة المالية والاقتصادية الأمريكية الضخمة. فقد توقفت الشركات في أكثر من 20 دولة عن شراء الخام الإيراني، وتقلصت صادرات النفط الإيرانية وحرم النظام ما يقرب من 2.5 مليار دولار، وحتى الدول التي واصلت الاستيراد من النفط الإيراني وهم الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا، فإنهم تعهدوا للولايات المتحدة بتخفيض مشترياتهم من النفط الإيراني خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".

وتؤكد أن الحزمة الثانية من العقوبات تطول 50 مصرفا إيرانيا وفروعها وأكثر من 200 شخص وسفينة في قطاع نقل النفط وشركة طيران إيرانية تمتلك 65 طائرة.

وتضيف "جهود الاتحاد الأوروبي من أجل السماح للشركات الأوروبية بالتجارة مع إيران عبر تطبيق آلية دفع مركبة ذات أغراض خاصة تعرف اختصارا بـ (SPV)، تمكن تلك الشركات من تجنب النظام المالي الأمريكي لبعض الوقت، لكنها ستمنى بالفشل لأنها غير واقعية، فعندما تصدر إيران النفط إلى دولة في الاتحاد الأوروبي فإن الشركة من الدولة المتلقية ستدفع لنظام (SPV) ويمكن استخدام الدفع كائتمان لشراء سلع من دول أخرى من الاتحاد، إلا أن هذا النظام غير عملي أولا لأنه سيرفع التكلفة كثيرا، أضف إلى ذلك أن العقوبات تطول أيضا شركات الشحن التي ستشارك فيه، التي ستتعرض لفقدان أعمالها في الولايات المتحدة".

في ظل تلك الصعوبات التي تهدد بانهيار النظام الاقتصادي الإيراني عبر قطع الشرايين الرسمية لتجارة إيران مع العالم، تبرز أهمية العديد من المنظمات الإرهابية والخلايا الإيرانية النائمة في العديد من البلدان وخاصة بعض دول الجوار، إذ ستعمل تلك المنظمات التي نجحت في اختراق بعض حكومات دول الجوار الإيراني لتقدم الصفوف والدفاع عن نظام الملالي، عبر تهريب الاحتياجات الأساسية الضرورية للاقتصاد الإيراني بما في ذلك وسائل القمع التي ستستخدم لقمع الأصوات الاحتجاجية.

وتشير العديد من المنظمات الدولية، إلى أن عمليات غسيل الأموال والتهريب خاصة المعادن النفيسة، تعد جزءا لا يتجزأ من آليات عمل مؤسسات رسمية في الدولة الإيرانية، في مقدمتها الحرس الثوري، الذي نجح في إقامة شبكة دولية ضخمة لتنفيذ تلك العمليات، عبر استغلال الثغرات المتاحة ونقاط الضعف الموجودة في بعض البلدان المجاورة.

ويؤكد لـ"الاقتصادية" علي بهزاد، باحث إيراني، أن اعتماد نظام الملالي على المنظمات التابعة له في المنطقة العربية، مثل حزب الله وغيره من المنظمات الطائفية، لا يقف عند حدود استخدامها لزعزعة الاستقرار والقيام بعمليات إرهابية وتأجيج الشحن الطائفي في المنطقة، فهذا جزء من نهجها ومنطق تأسيسها، وإنما تلك التنظيمات نجحت في إقامة شبكة متكاملة من الأنشطة الاقتصادية التابعة لها مستغلة حالة السيولة السياسة التي تشهدها دولها، وغياب حكومات مركزية قوية ومسيطرة فيها.

يشار إلى أن تلك الشبكات الاقتصادية ستوجه بالكامل لإنقاذ النظام الإيراني، حتى وإن كان ذلك على حساب شعوب البلدان التي تنتمي إليها تلك التنظيمات.