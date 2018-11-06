انكماش قطاع الخدمات في إيطاليا للمرة الأولى منذ مايو 2016

أفادت بيانات اقتصادية اليوم الثلاثاء بأن أنشطة قطاع الخدمات في إيطاليا انكمشت في أكتوبر الماضي للمرة الأولى خلال قرابة عامين ونصف العام .

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في إيطاليا والذي تصدره مؤسسة "أي.إتش.إس ماركت" للدراسات الاقتصادية من 53.3 نقطة في سبتمبر إلى 49.2 نقطة في أكتوبر. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يسجل المؤشر 52 نقطة.

ويذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تعكس انكماشا في أنشطة القطاع.

وسجلت المشروعات الجديدة أبطأ وتيرة نمو لها منذ 44 شهرا، وسط تراجع في طلب العملاء، وبالتالي تراجعت الوظائف الجديدة إلى أدنى معدل لها خلال 14 شهرا.

وظلت هوامش الأرباح تتعرض لضغوط في ظل تراجع أسعار البيع للشهر التاسع، فيما سجلت تكاليف التشغيل أعلى نمو لها.

وفي الوقت ذاته، ظلت ثقة الشركات ثابتة، بعد أن أعربت ثلث الشركات عن توقعاتها أن تتحسن أنشطة القطاع في غضون عام واحد .