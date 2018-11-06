وفاة 33 ألف شخص سنويا في أوروبا بسبب بكتيريا مستعصية على المضادات

قال فريق دولي من الباحثين إن نحو 33 ألف شخص يموتون سنويا في أوروبا بسبب البكتريا المستعصية على المضادات الحيوية المتوفرة حاليا.

وقال الباحثون في دراستهم التي نشرت اليوم الثلاثاء في مجلة "زي لانسيت انفيكشياس ديزيزس" المعنية بالأمراض المعدية إن عدد الحالات التي تتسبب فيها هذه الجراثيم في ازدياد منذ عام 2007 وإن هناك فروقا هائلة بين دول أوروبا في أعداد هذه الوفيات.

واستند الباحثون في دراستهم إلى بيانات شبكة معلومات أوروبية معنية بالبكتريا المستعصية على المضادات الحيوية.

وأوضح الباحثون أن نحو ثلاثة أرباع الأمراض الناتجة عن هذه المستعصيات تنشأ في مستشفيات وغيرها من المؤسسات التابعة للنظام الصحي.

وأشار الباحثون إلى أن 39% من المرضى الذين أصيبوا بهذه المستعصيات لم تجد معهم أدوية الملاذ الأخير التي تستخدم في الحالات المستعصية مما يصعب عملية مداواة العدوى.

ونصح الباحثون بأن تكون هناك جهود مشتركة بين الدول لمواجهة هذه المستعصيات وألا توصف المضادات الحيوية للمرضى إلا في حالة الضرورة الحقيقية مع الالتزام بلوائح التعقيم والتطهير من الجراثيم داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية.

كما شدد الباحثون على ضرورة أن يكون هناك مزيد من البحث العلمي لتطوير مضادات حيوية فعالة ضد هذه المستعصيات.