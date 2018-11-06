كشف استطلاع للرأي أن غالبية الشركات الألمانية غير مستعدة لخروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (آي دابليو)، أن 60% من الشركات الألمانية لم تتخذ إجراءات وقائية حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية بعد خمسة أشهر.

وبحسب الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، فإن نحو 25% فقط من إجمالي الشركات التي شملها المسح (1110 شركات) مستعدة على نحو محدود لهذا السيناريو.

وأشار الاستطلاع إلى أن الشركات التي تصدر منتجات إلى بريطانيا أفضل استعدادا لهذا السيناريو، حيث ذكرت 44% من هذه الشركات أنها اتخذت على الأقل تدابير محدودة، بينما ذكرت 29% من الشركات أنها لم تتخذ أي تدابير في هذا الصدد.

وأوضح الاستطلاع أن الشركات جيدة الإعداد لمواجهة هذا السيناريو هي استثناءات في هذا المجال، حيث بلغت نسبتها 7ر2% فقط.

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تعتزم الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس المقبل. وإذا اخفقت المفاوضات بين الاتحاد وبريطانيا في التوصل لاتفاقية حول تنظيم عملية الخروج، فإنه لن يمكن تجنب فرض جمارك على البضائع ورقابة على الحدود بين الاتحاد وبريطانيا، ما يعني عواقب وخيمة على التبادل التجاري والخدمات.

ولم تشهد المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا انفراجة حتى الآن، ولا تزال العقبة الرئيسية للتوصل إلى اتفاق تتمثل في كيفية تجنب الرقابة مستقبلا على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بين جمهورية أيرلندا التابعة للتكتل، وأيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة.