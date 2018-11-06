صادرات النفط الإيرانية تهوي إلى 1.1 مليون برميل يوميا بسبب العقوبات

سجلت صادرات النفط الإيرانية هبوطا حادا منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في منتصف العام إنه سيعيد فرض عقوبات على طهران ولكن في ظل الاستثناءات التي أعلنتها واشنطن قد يعزز كبار عملاء طهران طلبيات الشراء في الشهر المقبل. والهدف الأصلي للعقوبات الأمريكية خفض صادرات إيران إلى أقصى حد ممكن ولكن الإعفاءات الممنوحة لأكبر عملاء إيران ستتيح لهم مواصلة شراء بعض النفط الإيراني لمدة 180 يوما على الأقل وهو ما يعني أن الصادرات ستبدأ في الانتعاش بعد نوفمبر.

وتظهر بيانات تجارية أن الدول الثماني المستثناة من العقوبات، الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وايطاليا واليونان وتايوان وتركيا، تشتري ما يصل إلى 75% من صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحرا. وقال بات ثيكر المدير الاقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا في وحدة ايكونوميست انتليجنس "قرار أمريكا منح استثناءات يمثل تحولا في الوقت الحالي عن الهدف المعلن وهو خفض صادرات إيران إلى صفر". وبسبب الضغوط التي مارستها واشنطن قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ قد لا تتجاوز صادرات إيران في نوفمبر ما بين 1 و 1.5 مليون برميل يوميا حسب تقديرات الصناعة أي نحو ثلث أعلى مستوى للصادرات في منتصف العام الحالي. وبحسب إس آند بي جلوبال بلاتس اناليتيكس "من المتوقع أن تخفض العقوبات الأمريكية صادرات الخام الإيراني إلى 1.1 مليون برميل يوميا في نوفمبر".

وقال الرئيس الامريكي دونالد ترمب أمس الاثنين إنه يريد فرض العقوبات على النفط الإيراني تدريجيا مشيرا لمخاوف من حدوث صدمة في السوق تقود لقفزة في الأسعار العالمية للنفط. وساهم ذلك في تخفيف تأثير تهديد العقوبات الذي كان سببا في ارتفاع العقود الآجلة لمزيج برنت الخام لأعلى مستوى في أربع سنوات عند نحو 87 دولارا للبرميل في أوائل أكتوبر. وتقل أسعار برنت حاليا بنحو 15% عن أعلى مستوى لها ولكنها لم تتحرك تقريبا في آخر جلستين. وقال التاجر إن المهم الآن هو مراقبة "ما سيحدث بعد انتهاء الاستثناءات خلال 180 يوما". وتفيد بيانات تجارة النفط على رفينيتيف آيكون بأن صادرات النفط الإيراني زادت بشكل حاد بعد رفع العقوبات السابقة في أوائل عام 2016. وبلغت الصادرات بما فيها المكثفات وهي نوع خفيف جدا من الخام نحو 3 ملايين برميل يوميا في منتصف 2018.