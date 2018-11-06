أردوغان : لن نلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن العقوبات الأمريكية على إيران خاطئة، وأن تركيا لن تلتزم بها، وأضاف " لأ أريد العيش في عالم امبريالي".
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