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أردوغان : لن نلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران

أسطنبول : رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن العقوبات الأمريكية على إيران خاطئة، وأن تركيا لن تلتزم بها، وأضاف " لأ أريد العيش في عالم امبريالي".

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