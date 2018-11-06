في 7 دقائق.. ورثة خاشقجي يبترون أيدي الهدم

سبع دقائق كانت كفيلة بقطع الطريق على معاول هدم كثيرة. فأولياء الدم أكدوا مجددا ثقتهم بولي الأمر وعدالة مؤسسات الوطن. رغم الأقاويل الكثيرة التي لم تحترم فداحة الخسارة ولا حزن العائلة بقدر ما تاجرت في كل ذلك وأكثر لأغراض سياسية دنيئة.

ليأتي لقاء ابني المواطن جمال خاشقجي صلاح وعبدالله مع قناة "سي إن إن الأمريكية" اليوم محملا بكثير من الرسائل والقيم الإنسانية التي تعبر عن معدن أصيل وتربية راقية غرست حب الوطن في نفسي الشابين اللذين لم يخفيا ثقتهما واطمئنانهما لعدالة ستأخذ مجراها. رغم أهوال التحريض والتضليل التي رافقت حادثة مقتل والدهما المؤلمة والمفجعة للجميع.

صلاح وعبدالله بإجاباتهما المحملة بحب الوطن والثقة في قيادته قطعا الطريق على أسئلة وألسنة كانت تتطلع ولا شك لكثير من التشكيك. وهذا درس آخر يضاف لعدة دروس لا يزال أبناء هذا الشعب "العظيم والجبار" - بحسب وصف ولي العهد محمد بن سلمان- يقدمونها للعالم أجمع، حاملين على عاتقهم الدفاع عنه، فرحا وحزنا، قولا وعملا، حاضرا ومستقبلا.

"الدم واحد" هذا ما عبرت عنه القيادة في رسائلها الصارمة والمقتضبة؛ احتراما لدم المواطن جمال خاشقجي وتقديرا لفاجعة ألمت بمحبيه. ولضمان عدم تكرار ما حدث مستقبلا. فالدولة الصادقة مع نفسها ومواطنيها في مثل هذه الحادثة البشعة مطالبة بالعمل على عدة جبهات، معلنة وغير معلنة، أما الباحثون عن أي هفوة فهم في حل شرير، إلا من ابتكار السيناريوهات المضللة والتسريبات المغرضة لأهداف ومصلحة معلومة ورخيصة.

مقتل جمال خاشقجي بكل أبعاده حادث أليم. وألم أبنائه يتشاركه معهم أبناء الوطن جميعا. هذا ما عبرت عنه كثير من الرسائل الصادقة والمتضامنة منذ اللحظات الأولى لإعلان فقده واختفائه وحتى هذه اللحظة الشجاعة لظهور ابنيه. فالمصاب واحد في هذا الحادث الأليم والمستهدف أيضا وطن واحد يسعى الأعداء بكل ما أوتوا من حيلة إلى إحداث شرخ طالما تمنوه.

ولكنها البذرة التي زرعت منذ تأسيس هذا الوطن بحب وحكمة لا تلبث أن تثمر إخلاصا وعدالة يثق فيها الكبير والصغير، القريب والبعيد. لنشهد اليوم وكل يوم من يجددون ثقتهم في عدالة البلاد وقادتها بوضوح كامل ودون مواربة. وهو ما يعز على كثير من الدول شرقا وغربا أن تشهد له مثيلا.