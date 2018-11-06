قفزة في أرباح «سوفت بنك» .. تضاعفت 8 مرات بفضل «صندوق رؤية»





أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية أمس، عن قفزة في أرباح الربع الثاني بفضل تقييمات أعلى لاستثماراتها في التكنولوجيا الفائقة.

ووفقا لـ"رويترز" ارتفعت أرباح المجموعة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) إلى 705.7 مليار ين (6.23 مليار دولار) مقارنة بـ 395.6 مليار ين قبل عام. واعتمدت أرقام العام الماضي على معايير محاسبية قديمة.

ويشهد "صندوق رؤية سوفت بنك" الذي أقيم بشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة سوفت بنك اليابانية، وأصبح أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم بعدما جمع أكثر من 93 مليار دولار العام الماضي، تناميا في تقييمات استثماراته في قطاع التكنولوجيا مثل تطبيقات سيارات الأجرة على غرار "أوبر تكنولوجيز" ووحدة السيارات ذاتية القيادة في جنرال موتورز.

وأسهمت استثمارات السعودية في صندوق رؤية سوفت بنك الياباني برفع أرباح الشركة بثمانية أضعاف ما يعكس أهمية استثمارات صندوق الاستثمارات العامة ومدى تأثيرها، وذلك وفقا لتنفيذ الخطط الموضوعة ضمن رؤيةالسعودية 2030 التي تهدف لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد على النفط.

وتأتي هذه النتائج الإيجابية تتويجا للاستثمارات الخارجية السعودية التي تم اختيارها بعناية ووفقا لدراسات عديدة وخطط دقيقة لصندوق الاستثمارات العامة، الذي يتوقع أن تبلغ قيمة أصوله 400 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

ومع مرور عامين على تأسيس أكبر صندوق للاستثمارات المباشرة في العالم "صندوق رؤية سوفت بنك" الذي تقارب قيمته 100 مليار دولار، منها 45 مليارا من السعودية، أصبح الصندوق يستحوذ على حصص في أبرز شركات قطاع التكنولوجيا بما فيها "أوبر" و"سلاك" و"ويوورك" و"إنفيديا".

ووفقا لــ "رويترز" قفزت الأرباح الصافية لـ"سوفت بنك" ثمانية أضعاف في الفترة الممتدة بين نيسان (أبريل) وأيلول (سبتمبر) بفضل عائدات قوية من صناديقها الاستثمارية.

وجاءت الزيادة في الأرباح بدفع من أرباح "صندوق رؤية سوفت بنك" التي بلغت 649 مليار ين، مقابل 194 مليار ين للفترة السابقة. وقامت "سوفت بنك" باستثمارات كبيرة في قطاع السيارات الذاتية القيادة وأعلنت الشهر الماضي شراكة مع عملاق صناعة السيارات الياباني "تويوتا" لتقديم خدمات جديدة مثل توصيل الطعام. وأعلنت "جنرال موتورز" هذا العام أن المجموعة اليابانية استثمرت 2.25 مليار دولار في برنامجها للسيارات الذاتية القيادة مقابل الحصول على حصة في المشروع.

واستثمر "صندوق رؤية سوفت بنك" أكثر من 40 في المائة من حجمه في قطاعات مختلفة كان من أهمها الذكاء الاصطناعي والروبوتات وقطاع التكنولوجيا والتقنية. وكان من أبرز استثمارات هذا الصندوق استثمار أكثر من تسعة مليارات دولار في شركة تكنولوجيا القيادة "أوبر" بجانب استثمار أكثر من 13 مليار دولار في "أي آر إم" و"إنفيديا" وهما من كبار شركات تصنيع التكنولوجيا إضافة إلى ضخ ما يزيد على أربعة مليارات دولار في "ويوورك" واستثمار 2.25 مليار دولار في تقنية "جنرال موتورز" لصناعة السيارات.

يذكر أن مجموعة سوفت بنك أعلنت نيتها استثمار أكثر من 25 مليار دولار في السعودية، منها 15 مليارا في مشروع نيوم وعشرة مليارات دولار في مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة في السعودية.