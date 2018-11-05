أسهم أوروبا تتراجع بفعل القلق من أسعار الفائدة والنزاع التجاري

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مع انحسار زخم موجة التعافي التي شهدتها الأسبوع الماضي بفعل قلق المستثمرين من الارتفاع السريع في أسعار الفائدة الأمريكية والنزاع التجاري بين واشنطن وبكين.وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المئة مع إغلاق معظم مؤشرات الدول على استقرار تقريبا.وتوخى المتعاملون الحذر أيضا بفعل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء. ولم تؤثر نتائج اختبارات التحمل للبنوك الأوروبية على السوق بشكل يذكر، حيث تراجع مؤشر قطاع المصارف الأوروبي 0.4 في المئة.وكان بنكا باركليز البريطاني وسوسيته جنرال الفرنسي من بين المتأخرين في اختبارات التحمل على غير المتوقع، لكن تحركات سهميهما كانت محدودة، إذ تراجع سهم بنك باركليز البريطاني 0.5 بالمئة بينما ارتفع سهم سوسيتيه جنرال الفرنسي 0.3 في المئة.وتراجع سهم تلينت 5.4 في المئة بعدما خفض بنك أوف أمريكا ميريل لينش تصنيفه للسهم.وعلى الجانب الإيجابي، قفز سهم فوباك الهولندية لتخزين النفط والغاز خمسة في المئة، بينما صعد سهم سيمينس هيلثينيرز 2.8 في المئة بعدما توقعت الشركة تحقيق أرباح أعلى في العام القادم.وفي أنحاء أوروبا، ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 في المئة، والمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.02 في المئة، بينما تراجع المؤشر داكس الألماني 0.2 في المئة.