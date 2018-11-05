"التجارة" تشهر بمتورط في تخزين 255 طناً من الأرز الفاسد بمستودع غير مرخص في الدمام

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تجارية بمدينة الدمام تزاول نشاط تجارة الجملة في المواد الغذائية واستيرادها ، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورطه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري عبر حيازة (255) طناً من الأرز الفاسد غير الصالح للاستهلاك وتخزينها بمستودع غير مرخص بطريقة بدائية مخالفة لاشتراطات تخزين السلع الغذائية.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال وإغلاق المقر المخالف ، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لقيام الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار بجولاتها التفتيشية الاعتيادية على المستودعات والمحال التجارية بمدينة الدمام، وبتفتيش المستودع التابع للمؤسسة تم ضبط 6 آلاف كيس أرز حجم (40/45) كيلو تعادل (255) طناً جميعها فاسدة تظهر عليها الحشرات وتفشي سوسة الأرز واليرقات في جميع الكميات، كما لوحظ افتقاد المقر المعد للتخزين للاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة العامة وعدم وجود ترخيص للمقر، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة المخالفة إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالف وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري. وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت .