وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن العقوبات على إيران سيؤدي لعزلة وركود اقتصادي

أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أن فرض ضغط مالي غير مسبوق على إيران يجب أن يوضح للنظام الإيراني أنهم سيواجهون عزلة مالية متزايدة وركودًا اقتصاديًا حتى يغيروا سلوكهم المزعزع للاستقرار بشكل جوهري.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي، عن بدء سريان العقوبات الأمريكية، أنه وبموجب هذه الإجراءات سيتم تجميد أصول الكيانات الإيرانية المستهدفة داخل دائرة الاختصاص الأميركية، كما ستؤثر العقوبات على الشركات غير الإيرانية التي تتعامل مع إيران.

وأوضح أن أكثر من 700 إيراني وكيان مرتبط بإيران هم هدف للعقوبات الجديدة، مما يرفع عدد الأهداف المستهدفة بالعقوبات من قبل الإدارة الأمريكية إلى 900 هدف.