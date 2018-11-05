"فيراري" تحقق أرباحا أقل من التوقعات خلال الربع الثالث

أعلنت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة "فيراري" تحقيق أرباح أقل من التوقعات خلال الربع الثالث من العام الحالي على خلفية تقلبات أسعار الصرف وضعف أداء مجموعة الطرز التي تنتجها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن متوسط توقعات المحللين لصافي أرباح الشركة الإيطالية خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغ 282 مليون يورو (321 مليون دولار) في حين جاءت الأرباح الفعلية أقل من هذه التقديرات بنسبة 1.5%.

يأتي ذلك في حين يستهدف الرئيس التنفيذي الجديد للشركة "لويس كاري كاميلليري" بيع نسخ محدودة أكثر من سياراتها الرياضية التي يزيد سعر الواحدة منها عن مليون يورو بهدف زيادة هامش الأرباح خلال السنوات الخمس المقبلة.

في الوقت نفسه، فإن تحركات أسعار الصرف غير المواتية، وبخاصة تراجع قيمة الدولار أمام اليورو، قلصت أرباح "فيراري" خلال الربع الثالث بمقدار 19 مليون يورو. وقد باعت الشركة 34% من إجمالي مبيعاتها في السوق الأمريكية خلال الربع الثالث.

استفادت أرباح الشركة من الطلب القوي على سيارتها "بورتوفينو" التي يبلغ سعرها 200 ألف دولار، في حين وصلت مبيعات السيارة "لا فيراري أبيرتا" التي يبلغ سعرها 10 أمثال سعر السيارة "بورتوفينو" إلى أقصى حد ممكن للسيارات فائقة القوة محدودة العدد.