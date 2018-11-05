تراجع مؤشر نشاط قطاع الخدمات في أمريكا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين تراجع مؤشر نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي بعد ارتفاعه إلى مستوى قياسي خلال سبتمبر الماضي.

وبحسب معهد إدارة الإمدادات الأمريكي، تراجع مؤشر قطاع الخدمات خلال أكتوبر الماضي إلى 60.3 نقطة بعد ارتفاعه إلى 61.6 نقطة خلال سبتمبر الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي إلى 59.3 نقطة.

كان معهد إدارة الإمدادات الأمريكي قد أعلن في الشهر الماضي ارتفاعا غير متوقع للمؤشر خلال سبتمبر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ بدء نشره في .2008

جاء تراجع المؤشر الرئيسي لقطاع الخدمات خلال الشهر الماضي، على خلفية تباطؤ وتيرة نمو نشاط الأعمال حيث تراجع المؤشر الفرعي لنشاط الأعمال إلى 62.5 نقطة خلال أكتوبر الماضي مقابل 65.2 نقطة خلال سبتمبر الماضي.

كما تراجع المؤشر الفرعي للتوظيف في القطاع إلى 7ر59 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 62.4 نقطة خلال سبتمبر الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة نمو الوظائف في قطاع الخدمات.

وتراجع مؤشر الأسعار إلى 61.7 نقطة مقابل 64.2 نقطة خلال الفترة نفسها بما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار.

وقال "أنطوني نيفيس" رئيس لجنة مسوح الأعمال للقطاع غير الصناعي (الخدمات) إن ردود مسؤولي القطاع الذين تم استطلاع رأيهم كانت "إيجابية بشأن أوضاع الأعمال والاقتصاد الراهنة" لكنهم أشاروا إلى وجود "مخاوف مستمرة بشأن طاقة التشغيل وسلسلة الإمدادات والرسوم التجارية".

كان معهد إدارة الإمدادات قد أصدر يوم الخميس الماضي تقريرا منفصلا أظهر تباطؤ نشاط قطاع التصنيع خلال أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكر المعهد أن المؤشر تراجع خلال أكتوبر الماضي إلى 57.7 نقطة مقابل 59.8 نقطة خلال سبتمبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 59 نقطة فقط.