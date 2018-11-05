"سويفت" تعلق وصول بعض المصارف الإيرانية إلى شبكتها

أعلن المزود الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن شركة سويفت أمس، قرارها "تعليق" وصول بعض المصارف الإيرانية إلى شبكتها وذلك بعد قرار واشنطن فرض رزمة ثانية من العقوبات على إيران تشمل قطاعي النفط والمال.

ووفقا لـ"الفرنسية"، قالت شركة سويفت التي مقرها بروكسل في بيان "بناء على مهمتها في دعم صلابة النظام المالي العالمي ونزاهته، بوصفها تسدي خدمات عالمية ومحايدة، تعلق سويفت وصول بعض البنوك الإيرانية إلى شبكتها للتراسل".

وأضافت " هذا الإجراء، اتخذ من أجل مصلحة واستقرار ونزاهة النظام المالي العالمي في مجمله".

وتتيح خدمات "سويفت" ربط أكثر من 11 ألف منظمة مصرفية وبنى تحتية وشركات متعاملة في أكثر من 200 بلد ومنطقة، بحسب الشركة موضحة أنها "لا تملك رساميل ولا تدير حسابات لحساب زبائن".