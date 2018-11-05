مجموعة "تاتا" تجري محادثات لشراء حصة أغلبية في "جت ايروايز"

أفادت قناة" سي.ان.بي.سي-تي.في 18" التلفزيونية نقلا عن مصادر اليوم الاثنين أن مجموعة تاتا تجري محادثات لشراء حصة في شركة جت ايروايز وبرنامجها للمسافر الدائم.

وقالت المحطة إن المجموعة تهدف لشراء حصة ناريش جويال مؤسس جت ايروايز والبالغة 51 بالمئة وحصة الاتحاد للطيران البالغة 24 بالمئة ودمجها في شركة فيستارا المملوكة لها بالشراكة من الخطوط الجوية السنغافورية.

وقالت تاتا في بيان إنها لن تعلق على تكهنات. ولم ترد جت ايروايز على طلب للتعقيب.