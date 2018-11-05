الملك يستقبل المفتي وكبار العلماء وأئمة الحرمين ومنسوبي "الشؤون الإسلامية"

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم سماحة مفتي عام المملكة وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء وهيئة كبار العلماء وأئمة وخطباء المسجد الحرام والمسجد النبوي وعددا من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين قدموا للسلام عليه. حضر الاستقبال الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى والشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والشيخ الدكتور عبدالرحمن السند لرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
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