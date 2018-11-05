إندونيسيا: مؤشر السرعة في الطائرة المنكوبة كان تالفا في آخر أربع رحلات

قالت هيئة سلامة النقل الوطنية في إندونيسيا اليوم الاثنين إن مؤشر السرعة الجوية كان تالفا خلال آخر أربع رحلات للطائرة بوينج 737 ماكس التي تحطمت الأسبوع الماضي مما أدى لمقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189.

وقال رئيس الهيئة سورجانتو تجاهجونو للصحفيين إنه جرى اكتشاف التلف بعد تحميل البيانات من مسجل بيانات الرحلة، مضيفا أن الهيئة تستفسر من شركة بوينج والسلطات الأمريكية عن الخطوات اللازمة لمنع وقوع مشاكل مشابهة على هذا الطراز من الطائرات في جميع أنحاء العالم.

وأضاف "نتعاون مع هيئة سلامة النقل الأمريكية وبوينج لإجراء عمليات فحص مفصلة تتعلق بمؤشر السرعة الجوية".ولم ترد بوينج بعد على طلب للتعقيب.

وسلمت الشركة 219 طائرة من طراز 737 ماكس لعملاء في جميع أنحاء العالم.