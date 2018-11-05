الذهب يتحرك في نطاق ضيق والسوق تنتظر الانتخابات الأمريكية

استقر الذهب داخل نطاق الخمسة دولارات اليوم الاثنين مع توخي المستثمرين الحذر قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي ستحدد هل يسيطر الجمهوريون أم الديمقراطيون على الكونجرس.

وبحلول الساعة 1005 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1232 دولارا للأوقية (الأونصة) بينما استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1233.2 دولار للأوقية.

وقال أولي هانسن المحلل في بنك ساكسو "السوق تتبنى نهج الانتظار والترقب.

"لا يفصلنا سوى يوم عن الانتخابات النصفية الأمريكية، والتي قد تؤثر نتيجتها على كل من العملات وعدة فئات أصول، لذا نحن مستقرون نسبيا."

تُظهر استطلاعات الرأي فرصا قوية أن يفوز الحزب الديمقراطي بالسيطرة على مجلس النواب في انتخابات السادس من نوفمبر بعد أن ظل دون نفوذ سياسي عملي في واشنطن لعامين بينما من المرجح أن يحتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.74 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 868.70 دولار للأوقية مسجلا أعلى مستوياته منذ 25 يونيو حزيران بينما صعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1124.30 دولار.