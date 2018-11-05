عينت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب للرئيس التنفيذي، وذلك بعد استلام خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم الممانعة على بعض التعيينات على النحو التالي:
1- تعيين علاء بن شكيب الجابري عضو مجلس ادارة (مستقل) نائباً لرئيس مجلس الادارة.
2- تعيين وليد بن عبدالله المقبل بمنصب نائب الرئيس التنفيذي للمصرف.
مصرف الراجحي يعين نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب للرئيس التنفيذي
عينت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب للرئيس التنفيذي، وذلك بعد استلام خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم الممانعة على بعض التعيينات على النحو التالي:
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