هيئة السوق المالية توافق على تعديل شروط و أحكام صندوق بنيان ريت

وافقت هيئة السوق المالية على تعديل شروط وأحكام صندوق بنيان ريت وذلك في تاريخ 01/11/2018، المتضمنة للتغييرات التالية:

1.تعيين أبيكس لخدمات صناديق الاستثمار (طرف ثالث) كمدير إداري فرعي للصندوق لتقديم الخدمات الادارية والمحاسبية للصندوق.

2. تعيين إيرنست اند يونق (كمحاسب قانوني بدلاً عن كي بي إم جي).

3. تغيير أتعاب المحاسب القانوني بناءً على تغيير المحاسب القانوني للصندوق لتصبح : 110,000 بدلاً من 135,000.

4 . الإعلان عن صافي قيمة الأصول لكل وحدة لنصف السنة خلال 30 يوم وللسنة الكاملة 40 يوماً.

5. توزيع الأرباح في نهاية شهر أكتوبر وشهر أبريل بدلاً من نهاية الربع الثاني ونهاية الربع الرابع .