"تداول": احتساب نسبة التذبذب لسهم "الشرق الأوسط للكابلات" على أساس سعر 12.76 ريال

وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة يوم الاحد 04/11/2018 على تخفيض رأس مال الشركة، وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 12.76ريال.

وسيتم تعليق تداول سهم الشركة لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الاثنين 05/11/2018 وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق التداول نهاية تداول يوم الثلاثاء 06/11/2018.

كما أعلنت الشركة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)، حيث تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي : ـ

رأس المال قبل التخفيض 600,000,000 ريال، رأس المال بعد التخفيض 400,000,000 ريال، بنسبة انخفاض قدرها 33.33%.

- عدد الأسهم قبل التخفيض 60,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 40,000,000 سهم.

- سيتم تخفيض 1 سهم لكل 3 أسهم.

- سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة.

- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 20,000,000 سهم من أسهم الشركة.