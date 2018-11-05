التعليم التفاعلي في خدمة المجتمع والشركات

لا يتقبل معظم طلاب المدارس الثانوية مادة الفيزياء، التي غالبا ما تكون معقدة، وتتضمن نظريات يصعب فهمها وتطبيقها. يعد هذا أمرا طبيعيا، فقد وجدت أن 80 في المائة من الأطفال في عمر 12 عاما لا يرغبون في دراسة الفيزياء، لكنها تعد من المواد الضرورية، فهي مادة أساسية لفهم الهندسة، والكمبيوتر، والسيارات، وموجات الراديو، وغيرها، كما يساعد فهم قوانين الفيزياء الشركات على الابتكار. كيف بالإمكان جعل مادة الفيزياء مثيرة لاهتمامنا؟ يعد التحدي الأكبر في شكله الحالي في كونها لا "ترى على أرض الواقع". فهي صيغ غير مفهومة بالنسبة للأشخاص الواقعيين أو البصريين، ولكن ماذا لو طوعناها أو قمنا بتعديلها إلى شيء ترغب وتهتم به؟ قد يكون مثلا نوعا من أنواع الرياضة كركوب الأمواج أو كرة القدم أو الباليه، هذا ما يتناسب مع الأطفال في عمر الـ12. إن هذا النوع من الابتكار، بتطوير منصات تعليمية بشكل يلائم الاهتمامات الفردية، هو ما يطلق عليه "هايبر سترات"، لكن هذا الاسم مجرد رمز للمشروع، ومن الجدير وصفها بـ"فرط التخصص". وبتمويل من "مؤسسة بيل وميليندا جيتس"، تمكنا بالفعل من إنشاء مواد تعليمية وألعاب بتقنية ثلاثية الأبعاد تضم كميات هائلة من البيانات المحلية؛ لمساعدة المزارعين في بعض أفقر الأماكن في العالم على زراعة وحصد محاصيلهم بشكل أكثر كفاءة؛ حيث تستطيع الألعاب التي صممها "باركر" تحديد جميع العوامل، بما فيها الطقس، وصولا إلى نوعية التربة لتتناسب مع المواقع الجغرافية النائية. ساعدت الخوارزميات في الكمبيوتر على صياغة كتب دراسية بلغات تكاد تكون معروفة؛ للمساعدة على تعزيز محو الأمية في الأماكن المعزولة، حيث يعرض موقع "أمازون" 800 ألف كتاب للبيع. وعند زيارتك أحد متاجر بيع الكتب في الولايات المتحدة تجد قسما كبيرا يقوم على الخدمة الذاتية، ويحتوي على عدد كبير من الكتب. وتجد هكذا قسم في متاجر الكتب في فرنسا أيضا، لكن حجمها أصغر بكثير. فقد تظن أن الأمريكيين في حاجة أكثر للمساعدة من الفرنسيين، لكن في الحقيقة أن عدد الأشخاص الذين يتكلمون الفرنسية أقل بكثير، وبالتالي فإن اقتصاديات النشر باللغة الفرنسية ليست جيدة ببساطة. ومن المرجح أنك لن تجد أي مواد إذا ما قصدت لغات أخرى. كما أن هناك آثارا واسعة النطاق على مستويات محو الأمية في البلدان النامية، وقطعنا شوطا طويلا في شرح أسباب بقاء العجز الكبير بالتعلم في مرحلة الطفولة في الأماكن الفقيرة. هذا ما كنا نحاول إصلاحه، ونقوم حاليا بتطبيق المبادئ نفسها على تعليم التنفيذيين. إن الغاية من المواد التي نوزعها على المجموعة - هي رفع كفاءة الأشخاص المشاركين في مجال اهتمامهم، وليس فقط زيادة اهتمامهم به. نحن نقوم بتوزيع المواد ذاتها على المشاركين، ولدينا محاضرة واحدة تساعدهم على استقراء أنفسهم. لم نعد في حاجة إلى ذلك، في الوقت الذي نستطيع فيه إعطاءهم مواد محددة، كل شخص بحسب شركته ومستواه الوظيفي، وطبيعة المنافسة. تتخذ المواد شكل استمارة على الإنترنت في الفصول الدراسية، بحيث يتمكن كل مشارك من تعديل المحتوى، كل منهم حسب حالته. فشخص متخصص في إدارة الموارد البشرية يعمل في مجال صناعة الأدوية في جنوب إفريقيا، وآخر صاحب منصب تنفيذي في شركة نفط في كندا، سيتلقيان التعليم نفسه في منهجيات التخطيط الاستراتيجي، لكن سيكون بإمكان كل منهما تحويلها بما يتناسب مع ظروف عمله الخاصة. "لا نطبق حاليا الشيء ذاته في كليات إدارة الأعمال". وقد طوعنا هذا الأسلوب ليلائم عملاء ثلاثة برامج مختلفة لتعليم التنفيذيين في كلية إنسياد، وهو متاح للمشاركين الجدد، وقد لاقى قبولا جيدا إلى الآن. وللمرة الأولى نحصل على تقييم عال بالنسبة لكل من المواد وطريقة التعليم. وتم جمع المواد الدراسية المتاحة في منصة واحدة بإمكانها تلخيص نحو 250 كتابا دراسيا لأهم مواضيع الإدارة. تتيح البيانات الموجودة إمكانية التعمق في تخصصات محددة جدا. كما تساعد الخوارزميات المستخدمة في هذه المنصة، المشاركين في البحث عن معلومات تخص شركاتهم والمنافسين والسوق، بشكل أكبر مما يستطيع "جوجل" إيجاده. كما بإمكانها تلخيص المعلومات المعروضة لتسهيل فهمها. كما أن هماك قوالب مخصصة لنماذج معينة مثل تخطيط المحافظ، ونموذج القيمة، وغيرهما، التي تساعد على إعداد مواد العرض بسرعة عالية بهدف الدراسة أو تطبيقها عمليا. ويمكننا تغيير هذه القوالب لتتناسب مع المجال الذي نريده. لا ينتهي الأمر عند هذا الحد؛ حيث إنه على نوعية أخرى من الابتكارات مثل التجوال الافتراضي، كالألعاب التفاعلية الثلاثية الأبعاد التي تتيح للمستخدم التجوال في المكتب بشكل افتراضي، لذلك عند تعيين شخص جديد في المؤسسة، يقومون بتعريفه بمكتبه، ومقر عمله، والأشخاص الذين من المفترض الاجتماع بهم، فبدلا من ذلك بإمكانك استخدام التجوال الافتراضي؛ حيث بالإمكان الدخول في الفضاء الثلاثي الأبعاد المطابق لتصميم مكان العمل، والتجوال فيه، ومقابلة الناس، من ثم التحدث عن خبرته. مكتبه مستطيلي الشكل، وهناك ألواح الكتابة معلقة على جميع الجدران، الجو حار بسبب وجود عديد من أجهزة الكمبيوتر، التي تعمل على شفط الهواء البارد؛ حيث تقوم بمعالجة البيانات. يبدو أشبه بمختبر صغير مضغوط في غرفة اجتماعات صغيرة. تصدر التكنولوجيا صوت أزيز، ويعمل على تغيير الرموز والبرمجيات. علاوة على ذلك، يتم تطوير تطبيق يتيح رؤية واضحة عن كيفية التعلم داخل المؤسسة؛ حيث يمكن الموارد البشرية من التعرف على الطريقة التي يتعلم من خلالها الموظفون، وما أنجزوه، بشكل يشابه مركز قيادة، لكن بمجال التدريب في الشركات. حيث ترغب المؤسسات في معرفة نوعية التعليم الذي نقدمه والتعديلات المطلوب إجراؤها.