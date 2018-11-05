4.3 مليار ريال استثمارات سعودية في بورصة البحرين.. تشكل 14 % من السوق

بلغت قيمة استثمارات السعوديين في سوق الأسهم البحرينية نحو 432 مليون دينار بحريني قرابة 4.3 مليار ريال حتى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري لعام 2018، ما يشكل 14.6 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمارات في بورصة البحرين.

وبحسب بيانات بورصة البحرين زودتها لـ "الاقتصادية"، يملك المساهمون السعوديون نحو 2.35 مليار سهم في سوق البحرين ما بين أفراد وشركات، وذلك عبر 252 شركة ونحو 20.6 ألف مساهم.

وتركزت الاستثمارات السعودية في سوق الأسهم البحرينية على قطاعات الاستثمار والمصارف التجارية والصناعة.

ويعود نجاح البحرين في استقطاب الاستثمارات الخليجية والعالمية نتيجة البنية التحتية المميزة، التي تجعل منها مركزا لوجيستيا فاعلا يسمح للشركات بنقل البضائع بسهولة إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن البحرين جاءت الأولى عربيا وخليجيا، في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2018 محتلة المركز 30 عالميا، مناصفة مع التشيك وإسبانيا، تلتها عربيا الإمارات في المرتبة 37 عالميا.

ويعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد "فريزر" الكندي على قياس خمسة مكونات رئيسية تركز على حجم الإنفاق الحكومي والنظام القضائي وحماية حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى السياسة النقدية، وحرية التبادل التجاري، والإجراءات الحكومية التجارية.

وفي قمة الترتيب العالمي في مؤشر الحرية الاقتصادية، سجلت هونغ كونغ حضورها مجددا في المرتبة الأولى، تلتها سنغافورة، ونيوزيلندا الثالثة، في حين جاءت سويسرا في المرتبة الرابعة، وأيرلندا بالمركز الخامس، تلتها أمريكا، بينما جاءت جورجيا في المركز السابع، ثم موريشيوس في المرتبة الثامنة، والمملكة المتحدة تاسعا، وأستراليا في المرتبة العاشرة. أما مراكز القاع فكانت من نصيب كل من فنزويلا التي جاءت في المرتبة 162، وليبيا التي حلت في المرتبة 161، والأرجنتين حصلت على المركز 160.