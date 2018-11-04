عضو في مجلس العموم البريطاني: جماعة الحوثي سبب الأزمة الإنسانية في اليمن

ألقى جراهام جونز النائب في حزب العمال البريطاني باللوم على المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران في الأزمة الإنسانية في اليمن.وقال جونز الذي يرأس لجان مجلس العموم حول ضوابط تصدير الأسلحة لبرنامج "بي بي سي راديو 4"، إن جماعة الحوثي المسلحة تسليحا جيدا "تمثل أكبر تهديد على كوكب الأرض الآن".ووصف جونز هجمات الحوثيين الصاروخية على أهداف سعودية بهجمات النازيين ضد بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية.وأفاد "واجه السعوديون حتى الآن أكثر من 200 صاروخ باليستي بعيد المدى، وصواريخ إيرانية الصنع. هذه قضية خطيرة للغاية ".وأكد أن الأمم المتحدة وبإجماع دولي تدعم حكومة هادي "وهذا يظهر بوضوح أن الطريقة التي يمكن بها تحقيق السلام والأمن هي وقف تقدم جماعة الحوثي إلى المناطق الأخرى في اليمن وما ينجم عن هذا من ظلم ينتقل معها".