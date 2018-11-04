الأسهم القيادية تواصل الضغط على السوق .. والسيولة تهبط دون 3 مليارات ريال

*أحمد الرشيد من الرياض



تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 7846 نقطة، فاقدة 32 نقطة بنسبة 0.4 في المائة. وجاء التراجع بضغط من المصارف بقيادة "الراجحي" ولعبت "المواد الأساسية" دورا مساندا بالضغط بقيادة "سابك".

ورغم التراجع إلا أن السوق لا تزال داخل نطاق جلسة الأربعاء الماضي، ما يبقي المسار التصاعدي للسوق، خاصة أن السوق تحافظ على متوسط 21 يوما، إلا أن مستويات المقاومة 7900 نقطة التي عجزت السوق في تجاوزها مهمة، حيث عدم قدرة السوق في تجاوزها قد تثير مخاوف المتعاملين من ضعف القوة الشرائية في السوق، ما يدخلها في موجة جني أرباح.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 7879 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7887 نقطة رابحا 0.1 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7839 نقطة فاقدا 0.5 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7846 نقطة فاقدا 32 نقطة بنسبة 0.4 في المائة. وتراجعت السيولة 29 في المائة بنحو مليار ريال لتصل إلى 2.4 مليار ريال، بمعدل 24 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 30 في المائة بنحو 49 مليون سهم لتصل إلى 117 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.21 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 23 في المائة بنحو 29 ألف صفقة لتصل إلى 101 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.7 في المائة. أما المتراجعة فتصدرها "الأدوية" بنسبة 4.2 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 2 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 0.8 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 34 في المائة بقيمة 824 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 18 في المائة بقيمة 451 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 10 في المائة بقيمة 233 مليون ريال.





أداء الأسهم

ارتفعت ثلاثة أسهم بالنسبة القصوى تصدرها "صادرات" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 127.60 ريال، يليه "عناية" بنسبة 9.95 في المائة ليغلق عند 23.64 ريال، وحل ثالثا "الأسماك" بنسبة 9.91 في المائة ليغلق عند 21.96 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الخدمات الأرضية" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 33.65 ريال، يليه "نماء" بنسبة 5.4 في المائة ليغلق عند 29.05 ريال، وحل ثالثا "الدوائية" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 29.90 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 335 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 282 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 5 في المائة بقيمة 111 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية