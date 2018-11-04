تحقيق أمريكي ضد الإغراق الصيني لواردات رفوف الفولاذ

بدأت واشنطن تحقيقات جديدة لتحديد ما إذا كانت بكين تُغرق الرفوف الفولاذية في الولايات المتحدة، وتحديد ما إذا كان المنتجون الصينيون لهذه المادة يتلقون إعانات غير عادلة.

ويتعلق التحقيق الأول، الذي يأتي في خضم الحرب التجارية، بفرض رسوم مكافحة الإغراق، والثاني رسوم تعويضية، إذا ما أثبتت واشنطن نتائج إيجابية في التحقيقين.

ويُعد هذا الإجراء بمنزلة نصف خطوة تسبق رفع دعوى قضائية أمام الجهاز القضائي لمنظمة التجارة العالمية.

وإذا ما طلبت الولايات المتحدة بعد انتهاء تحقيقاتها التشاور مع الدول المعنية بالإغراق الصيني، تكون الدعوى القضائية قد بدأت قانوناً.

وبدأت التحقيقات الأمريكية بناء على طلب قدمه "التحالف من أجل استيراد عادل للرفوف"، الذي يضم ثماني شركات من فرجينيا الغربية، وكاليفورنيا، وبنسلفانيا، ونورث كارولينا، ومينيسوتا، وسكونسن، وفرجينيا، وتينيسي، ويقدر التحالف الواردات الأمريكية من رفوف الفولاذ في 2017 بقيمة 200 مليون دولار.

وفي التحقيق الخاص بالرسوم التعويضية، ستحدد وزارة التجارة الأمريكية ما إذا كانت الواردات من رفوف الفولاذ من الصين يتم إغراقها في السوق الأمريكية بأقل من القيمة العادلة.

وتراوح هوامش الإغراق بين 130 و144.5 في المائة، كما ستحدد التحقيقات ما إذا كان المنتجون الصينيون لرفوف الفولاذ يتلقون إعانات حكومية غير عادلة.

وحسب الولايات المتحدة، فإن هناك 28 برنامجا صينيا للإعانات المالية، بما في ذلك خمسة برامج تقدم للشركات قروضا تفضيلية وأسعار فائدة متدنية، وبرنامجا واحدا لمقايضة الديون بالأسهم، وستة برامج تتعلق بإعانات في مجال ضريبة الدخل وغيرها من برامج الدعم المباشر، وبرنامجين اثنين يتعلقان بالضرائب غير المباشرة، وسبعة تتعلق بدعم الأجور الأقل من المناسِبة، فضلا عن سبعة برامج للمنح.

ووفقا لأحكام منظمة التجارة، فإن الدول التي تقوم شركاتها أو مؤسساتها بتسعير منتجاتها في سوق التصدير دون تكلفة الإنتاج أو دون سعر بيع ذات المُنتَج في أسواقها المحلية تخضع لرسوم مكافحة الإغراق بشرط أن تُلحق هذه الممارسة ضرراً بالدولة المستوردة.

وتخضع الدول للرسوم التعويضية إذا تلقت شركاتها مساعدة مالية من الحكومة من شأنها أن تُفيد إنتاج السلع سواء بتقليص تكلفة الإنتاج أو غيرها.

وإذا تمكنت وزارة التجارة الأمريكية من جعل نتائج تحقيقاتها إيجابية، وإذا استطاعت أن تُثبِت أن الإغراق أو الإعانات غير العادلة لوارداتها من رفوف الفولاذ من الصين تسبب ضرراً للصناعة الأمريكية، فعندها سيكون بمقدور الولايات المتحدة فرض رسوم على تلك الواردات تُماثل قيمة الإغراق أو الإعانات غير العادلة.

ولا يتوقع صدور قرارات نهائية من وزارة التجارة الأمريكية حتى نهاية السنه أو في شباط (فبراير) 2019 كأبعد تقدير.