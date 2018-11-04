الإيرانيون الضحية الأولى لسياسات نظامهم الإرهابية

يملك حيدر فكري "70 عاما" متجرا صغيرا لبيع التجهيزات الصناعية في بازار طهران منذ ما قبل عام 1979، لكنه يخشى للمرة الأولى على استمرار تجارته.يقول فكري "رفوفي فارغة، مخازني فارغة وسأضطر إلى الإغلاق قريبا. حياتي كلها هنا. لن أصمد طويلا بعد إغلاق متجري".معاناة الاقتصاد الإيراني ليست جديدة، وسبقت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أيار (مايو) الفائت الانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى الذي وقع عام 2015، ثم إعادة العمل بالعقوبات بسبب سياسات نظام الملالي الإرهابية.وبحسب "الفرنسية"، فاقم إعلان هذه العقوبات "المدمرة" كما وصفها ترمب، من تدهور العملة الإيرانية التي خسرت 70 في المائة من قيمتها مقابل الدولار في عام واحد، وأجبر الشركات الأجنبية على مغادرة إيران.أما إعادة العمل بالحظر النفطي اعتبارا من اليوم فأغرقت البلاد في الانكماش، وتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي إلى تراجع الاقتصاد عام 2019 بنسبة 3.6 في المائة.وبسبب القلق حيال الوضع الاقتصادي، اضطر فكري إلى وقف وارداته منذ أكثر من عام بعدما كان يزود زبائنه بمضخات وحفارات صناعية أوروبية منذ 47 عاما.ويوضح "تراجعت المبيعات بنسبة 90 في المائة في الأشهر الستة الأخيرة. البازار برمته يعاني".الواقع أن كل السلع في إيران، من الأدوية إلى قطع غيار الطائرات مرورا بزجاجات البلاستيك، مرتبطة بشبكة الاستيراد العالمية، ما يعني أن انهيار العملة وعودة العزلة يهددان كل فئات المجتمع.ولمساعدة الإيرانيين في مواجهة التضخم المتزايد، بدأت الحكومة بتوزيع حصص غذائية على نحو نصف المواطنين.وبالنسبة إلى الطبقة الوسطى، يبدو التأثير النفسي الأكثر إيلاما، فمع التوصل إلى الاتفاق النووي، تعاظم الأمل لدى أفرادها بإنهاء عزلة إيران على الصعيد الدولي.ويقول سام كوردييه الذي يترأس "بي جي تي إدفرتايزينج" التي تمثل في طهران شركات غربية مثل بريتيش إيرويز، أو نيسليه، "لا أحد يعلم بالضبط ماذا يريد الأمريكيون. لقد نفذنا كل مطالبهم لكن ذلك لم يكن كافيا".وتؤكد واشنطن أن العقوبات تهدف إلى وقف أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط والداعمة للإرهاب.ويضيف كوردييه "إذا استمر ذلك فإن جميع رجال الأعمال ممن يرغبون في الاستثمار سيرحلون".وأجبر هذا البريطاني على صرف ستة من موظفيه الـ 30 وتقليص رواتب الآخرين فيما كان زبائنه الأجانب يغادرون الواحد تلو الآخر.ويتابع "كنت أبكي حين أبلغتهم بذلك. هؤلاء هم الذين يدفعون ضريبة العقوبات. عدد كبير من الشبان المتعلمين يغادرون البلاد. هناك هجرة أدمغة هائلة".ويظهر كثير من الإيرانيين كرها شديدا لإدارة ترمب، لكن عددا منهم يحملون حكومتهم أيضا المسؤولية ويتهمونها بعدم تأمين حماية كافية لهم.ويؤكد عرفان يوسفي "30 عاما" الذي افتتح مقهى جديدا ويواجه بدوره ارتفاع الأسعار وتراجع الزبائن "نعم، الأمريكيون يقومون بأمور سيئة، لكنهم يحمون مصالحهم. لو حمت دولتنا مصالح إيران لما وصلنا إلى ما نحن عليه".وأقر البنك المركزي بأن أسعار المواد الغذائية ازدادت بنسبة 46.5 في المائة منذ عام، وفي صفوف الشبان يسود قلق كبير من أن يتحولوا "كبش فداء".ويضيف عرفان وهو جالس في مقهاه الجديد "أنا قلق على المستقبل. إن جيلنا يستفيق كل يوم من دون أن يعلم ماذا سيكون مصيره".وبإمضاء العقوبات اعتبارا من اليوم، لن يكون بإمكان إيران الاستفادة من العائدات المالية من بيع النفط بالشكل الشرعي بالنسبة إلى الولايات المتحدة.فالدول الثماني المستثناة، سيكون عليها دفع المستحقات المالية عليها مقابل النفط الإيراني في حسابات محلية لإيران في تلك الدول، ويحظر على طهران الاستفادة من تلك الأموال إلا لشراء الأغراض والسلع، ولا سيما الإنسانية.وعلى سبيل المثال، سيكون بمقدور طهران شراء الأرز من الهند مقابل هذه الأموال، أما الدول التي ستشتري النفط الإيراني وليست من بين الدول المستثناة فستكون عرضة للعقوبات الأمريكية.