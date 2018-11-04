نظام طهران يضع الشعب الإيراني أمام مدفع العقوبات الأمريكية

يملك حيدر فكري (سبعون عاما) متجرا صغيرا لبيع التجهيزات الصناعية في بازار طهران منذ ما قبل ثورة الخميني العام 1979، لكنه يخشى للمرة الاولى على استمرار تجارته.يقول "رفوفي فارغة، مخازني فارغة وسأضطر الى الاغلاق قريبا. حياتي كلها هنا. لن أصمد طويلا بعد إغلاق متجري".معاناة الاقتصاد الايراني ليست جديدة، وسبقت قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب في أيار/مايو الفائت الانسحاب من الاتفاق النووي بين ايران والقوى الكبرى الذي وقع العام 2015، ثم إعادة العمل بالعقوبات.وفاقم إعلان هذه العقوبات "المدمرة" كما وصفها ترامب، من تدهور العملة الايرانية التي خسرت سبعين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في عام واحد، وأجبر الشركات الاجنبية على مغادرة ايران.أما إعادة العمل بالحظر النفطي اعتبارا من الاثنين فاغرقت البلاد في الانكماش وتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي الى تراجع الاقتصاد العام 2019 بنسبة 3,6 في المئة.وبسبب القلق حيال الوضع الاقتصادي، اضطر فكري إلى وقف وارداته منذ اكثر من عام بعدما كان يزود زبائنه بمضخات وحفارات صناعية أوروبية منذ 47 عاما.ويوضح لفرانس برس "تراجعت المبيعات بنسبة تسعين في المئة في الاشهر الستة الاخيرة. البازار برمته يعاني".الواقع ان كل السلع في ايران، من الادوية الى قطع غيار الطائرات مرورا بزجاجات البلاستيك، مرتبطة بشبكة الاستيراد العالمية، ما يعني ان انهيار العملة وعودة العزلة يهددان كل فئات المجتمع.وبالنسبة الى الطبقة الوسطى، يبدو التأثير النفسي الأكثر إيلاما، فمع التوصل الى الاتفاق النووي، تعاظم الامل لدى أفرادها بإنهاء عزلة ايران على الصعيد الدولي.ويقول سام كوردييه الذي يترأس "بي جي تي ادفرتايزينغ" التي تمثل في طهران شركات غربية مثل بريتيش إيرويز او نيسليه "لا أحد يعلم بالضبط ماذا يريد الاميركيون. لقد نفذنا كل مطالبهم لكن ذلك لم يكن كافيا".تؤكد واشنطن ان العقوبات تهدف الى وقف انشطة ايران "المزعزعة للاستقرار" في الشرق الاوسط.ويضيف كوردييه "يخطىء الاميركيون حين يشجعون على العنف. إذا استمر ذلك فان جميع رجال الاعمال ممن يرغبون في الاستثمار سيرحلون".أجبر هذا البريطاني على صرف ستة من موظفيه الثلاثين وتقليص رواتب الاخرين فيما كان زبائنه الاجانب يغادرون الواحد تلو الاخر.ويتابع "كنت ابكي حين أبلغتهم بذلك. هؤلاء هم الذين يدفعون ضريبة (العقوبات). عدد كبير من الشبان المتعلمين يغادرون البلاد. هناك هجرة أدمغة هائلة".يظهر كثير من الايرانيين كرها شديدا لإدارة ترامب. لكن عددا منهم يحملون حكومتهم ايضا المسؤولية ويتهمونها بعدم تأمين حماية كافية لهم.ويقول عرفان يوسفي (ثلاثون عاما) الذي افتتح مقهى جديدا ويواجه بدوره ارتفاع الاسعار وتراجع الزبائن "نعم، الاميركيون يقومون بأمور سيئة، لكنهم يحمون مصالحهم. لو حمت دولتنا مصالح ايران لما وصلنا الى ما نحن عليه".كذلك، يخشى عدد كبير من الايرانيين اندلاع اعمال عنف اذا بادروا الى التظاهر وخصوصا أنهم سبق أن تعرضوا للقمع بايدي قوات الامن.وفي صفوف الشبان يسود قلق كبير من ان يتحولوا "كبش فداء". ويقول عرفان جالسا في مقهاه الجديد "أنا قلق على المستقبل. إن جيلنا يستفيق كل يوم من دون أن يعلم ماذا سيكون مصيره".