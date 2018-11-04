"بترورابغ" تعين رئيس مجلس الإدارة ونائبه

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) أن مجلس إدارتها الجديد والذي بدأت دورته الجديدة بتاريخ 25 صفر 1440هـ الموافق 3 نوفمبر 2018م وحتى 27 ربيع أول 1443هـ الموافق 2 نوفمبر 2021م، أصدر قراراته بتاريخ 25 صفر 1440هـ الموافق 3 نوفمبر 2018م، وذلك بتعيين رئيساً ونائباً له على النحو التالي:

1. عبد العزيز محمد القديمي (رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي).

2. نورياكي تاكيشتا (نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي).

وانضم المهندس عبد العزيز القديمي إلى أرامكو السعودية عام 1983م بعدما تخرّج من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بدرجة البكالوريوس في هندسة البترول. كما أنه يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا و كلية سلون للإدارة في الولايات المتحدة.

ويحمل السيد تاكيشيتا درجة البكالوريوس في القانون، وله ما يزيد على 30 عاماً من الخبرة في مجال البتروكيماويات.

كما أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) أن مجلس إدارتها الجديد والذي بدأت دورته الجديدة بتاريخ 25 صفر 1440هـ الموافق 3 نوفمبر 2018م وحتى 27 ربيع أول 1443هـ الموافق 2 نوفمبر 2021م، أصدر قراره بتاريخ 25 صفر 1440هـ الموافق 3 نوفمبر 2018م، بتعيين المهندس ناصر دمشق المهاشير (الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين).

المهندس ناصر المهاشير حاصل على شهادة البكالوريوس في الكيمياء من جامعة شرق ميتشغان، الولايات المتحدة الامريكية وحاصل ايضاً على شهادة الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة وين في ميتشغان، الولايات المتحدة الامريكية وماجستير إدارة الاعمال للتنفيذيين من جامعة أي ام دي، سويسرا. التحق المهندس ناصر المهاشير بشركة أرامكو السعودية عام 1990م. كما عمل في عدة قطاعات في شركة أرامكو السعودية شملت: تقنيات التكرير والعمليات وإدارة المشاريع والتسويق و منسق التكرير الدولي. وشغل في عام 2012م منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بشركة اس اويل في كوريا الجنوبية. و في عام 2015م حصل على درجة أستاذ مساعد في الهندسة البيولوجية والكيميائية من جامعة سيؤل الوطنية في كوريا الجنوبية.

كما أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) أن مجلس إدارتها الجديد والذي بدأت دورته الجديدة بتاريخ 25 صفر 1440هـ الموافق 3 نوفمبر 2018م وحتى 27 ربيع أول 1443هـ الموافق 2 نوفمبر 2021م، أصدر قراراته بتاريخ 25 صفر 1440هـ الموافق 3 نوفمبر 2018م، بتعيين أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس على النحو التالي:

• لجنة الترشيحات والمكآفات:

1. سعود عبدالرحمن الأشقر، رئيس اللجنة

2. سليمان عامر البرقان

3. محمد عبد اللطيف العمير

4. تاكاشي شيجموري

• لجنة التسويق:

1. صالح فهد النزهه، رئيس اللجنة

2. ناصر دمشق المهاشير

3. تاكاشي شيجموري

• اللجنة التنفيذية:

1. عبد العزيز محمد القديمي، رئيس اللجنة

2. صالح فهد النزهة

3. تاكاشي شيجموري

كما أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) أن مجلس إدارتها الجديد والذي بدأت دورته الجديدة بتاريخ 25 صفر 1440هـ الموافق 3 نوفمبر 2018م وحتى 27 ربيع أول 1443هـ الموافق 2 نوفمبر 2021م، أصدر قراراته بتاريخ 25 صفر 1440هـ الموافق 3 نوفمبر 2018م، بالموافقة على قبول استقالة عضو لجنة المراجعة المهندس عبد العزيز محمد القديمي بتاريخ 25 صفر 1440هـ الموافق 3 نوفمبر 2018م بسبب تعيينه رئيس مجلس الإدارة. والموافقة على تعيين المهندس محمد عبد اللطيف العمير (عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي) بعضوية لجنة المراجعة بعد استقالة المهندس عبد العزيز محمد القديمي، وذلك إعتباراً من تاريخ 25 صفر 1440هـ الموافق 3 نوفمبر 2018م وحتى 27 ربيع أول 1443هـ الموافق 2 نوفمبر 2021م.

علماً أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

الجدير بالذكر أن المهندس محمد عبد اللطيف العمير حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ولديه خبره في إدارة وقيادة الأعمال.