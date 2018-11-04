"جرير" توزع 282 مليون ريال أرباح على المساهمين عن الربع الثالث

أعلنت شركة جرير للتسويق توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي 2018م، وبلغ اجمالي المبلغ الموزع 282 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 120 مليون سهم، فيما بلغت حصة السهم من التوزيع 2.35، وبلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 23.5.

علما بأن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الإستحقاق الإثنين 2018/11/12م، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق. وتاريخ التوزيع يوم الأربعاء 2018/11/21م.