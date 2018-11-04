"سابك" توقع مذكرة تفاهم بشأن استحواذ "سافكو" على استثماراتها في الشركات التابعة المنتجة للمغذيات الزراعية

أعلنت شركة (سابك) عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة (سافكو) في مساء يوم الخميس الموافق 2018/11/1 م، تحدد المبادئ الرئيسية للتعاون بين الطرفين لاستحواذ شركة (سافكو) على استثمارات شركة (سابك) في الشركات التابعة التي تنتج المغذيات الزراعية وبعض المنتجات الأخرى ذات العلاقة. وتم توقيع المذكرة بتاريخ 1440-02-23 الموافق 2018-11-01، وتبلغ مدة المذكرة 18 شهراً من تاريخ التوقيع.

وتحدد المذكرة المبادئ الرئيسية للتعاون بين الطرفين وتتضمن المبادئ الرئيسية التالية:

أولاً: تتخذ شركة (سابك) الخطوات اللازمة لتأسيس شركة (ذات مسؤولية محدودة) تحت اسم شركة (سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية) مملوكة بالكامل لشركة (سابك)، حيث تمتلك الشركة الجديدة استثمارات شركة (سابك) في الشركات التابعة التي تنتج المغذيات الزراعية وبعض المنتجات الأخرى ذات العلاقة المشار اليها في الجدول المرفق بهذا الاعلان.

ثانياً: ستقوم شركة (سابك) وشركة (سافكو) بوضع الترتيبات اللازمة للاتفاق على كيفية تقييم شركة (سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية) وذلك بعد اكتمال انتقال ملكية الاستثمارات إليها والمشار إليه في أولاً.

ثالثا: في حال الاتفاق بين الطرفين على قيمة شركة (سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية)، الشركة محل الاستحواذ، ستقوم شركة (سافكو) بتقديم عرض لشراء شركة (سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية) مقابل عوض نقدي أو إصدار أسهم لشركة سابك في شركة سافكو عن طريق زيادة رأس مالها، أو كليهما، وذلك بعد اكتمال الموافقات النظامية ذات العلاقة.

ومن جانب آخر، اتفق الطرفان على عدد من المبادئ الأساسية والشروط الأولية السابقة لتنفيذ الصفقة والتي من بينها القيام بأعمال التحقق النافية للجهالة القانونية والمالية والتقنية، وتعيين المستشارين المختصين للقيام بذلك، ودراسة التقييم واتمام المفاوضات التعاقدية والحصول على الموافقات المبدئية اللازمة وكل ما يختص بتحديد خطوات التنفيذ.

كما تود (سابك) التأكيد على أن التوقيع على مذكرة التفاهم ليس له أثر مالي يذكر، ولا يعد اتفاق نهائي بشأن الصفقة المحتملة. ولا تشكّل عرضاً أو نية مؤكدة لتقديم عرض من شركة (سافكو) إلى شركة (سابك)، حيث تعتبر هذه المذكرة اتفاقية غير ملزمة أبرمت لغرض التعاون بين الشركتين على أعمال التحقق المشار إليها في هذا الإعلان.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال المضي قدماً نحو شراء شركة (سافكو) لشركة (سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية)، سوف تتبع جميع التعليمات والإجراءات النظامية ذات العلاقة، وفي حال عدم الاتفاق بشأن ما جاء في البنود (ثانياً وثالثاً) من مذكرة التفاهم المشار إليها، سوف تستمر شركة (سابك) في تحقيق ما جاء في البند أولاً.