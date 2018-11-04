أعلنت شركة (سابك) عن عدم المضي قدماً بشأن دراسة الجدوى الاقتصادية لاستحواذ شركة (سافكو) على كامل حصتها في شركة (ابن البيطار)، وذلك في ضوء توجه مجلس إدارتها بالتّوسع في دراسة الفرص الاقتصادية الممكنة لتعزيز التكامل والنمو الاستراتيجي في قطاع المغذيات الزراعية مع شركة (سافكو)، الأمر الذي يؤدي الى رفع كفاءة إدارة النشاط بكامل منتجاته، ويسهم في تعزيز تنافسية القطاع على المستوى الإقليمي والدولي.
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- "سابك" تعلن عدم المضي قدما في دراسة الجدوى الاقتصادية لاستحواذ "سافكو" على كامل حصتها في "ابن البيطار"
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