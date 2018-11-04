"صادرات": تغطية أسهم حقوق الأولوية المتبقية بنسبة 349.45%

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن إنتهاء فترة طرح الأسهم المتبقية، حيث بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 349.45%، وبلغ عدد الأسهم المباعة 658,712 سهم، وإجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها 65,383,039 ريال سعودي، فيما بلغ متوسط سعر البيع للأسهم المباعة 51.44 ريال سعودي للسهم الواحد، كما بلغ صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم 27,298,760.00 ريال سعودي.