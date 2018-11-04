"المراعي" تلتزم بإستيراد 100% من احتياجاتها من البرسيم والأعلاف الخضراء

إشارة إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) بتاريخ 25 صفر 1437هـ الموافق 7 ديسمبر 2015م، القاضي بالتوقف نهائياً عن زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد على خمسين هكتاراً وذلك إعتبارا من تاريخ 25 صفر 1440هـ الموافق 3 نوفمبر 2018م، وامتداداً لما سبق الإعلان عنه على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في 10 أبريل 2018م، يسر شركة المراعي ("الشركة") أن تعلن لمساهميها الكرام أنها توقفت تماماً عن زراعة البرسيم والأعلاف الخضراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 25 صفر 1440هـ الموافق 3 نوفمبر 2018م،

وصلت الشركة إلى إلتزامها التام بقرار مجلس الوزراء المتقدم ذكره وذلك بتأمين 100% من إمدادات جميع احتياجاتها من البرسيم والأعلاف الخضراء من خارج المملكة العربية السعودية لدعم قطاعي الألبان والدواجن.

والجدير بالذكر أن واردات الشركة من البرسيم والأعلاف الخضراء تأتي من مزارعها ومن موردين آخرين من دول مختلفة، تشمل الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين وأسبانيا وأوروبا الشرقية. وقد وصل حجم استثمارات الشركة في تلك الدول حوالي 500 مليون دولار أمريكي مابين فترة 2014م و 2018م.

ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء المتقدم ذكره، زادت الشركة النسبة المئوية لإستيراد إحتياجاتها من البرسيم والأعلاف الخضراء من 52٪ في عام 2016 إلى أكثر من 75٪ في عام 2017 ، لتصل في عام 2018 إلى 100% وإلتزامها الكامل بقرار مجلس الوزراء المتقدم ذكره بتاريخ 25 صفر 1440هـ الموافق 3 نوفمبر 2018م.

إن التكلفة السنوية الكاملة لإستيراد البرسيم والأعلاف الخضراء مقابل إنتاجها محلياً يقدر بمبلغ 350 مليون ريال. و إن من المتوقع ظهور هذا الأثر المالي خلال فترة تمتد إلى عامين وذلك بفضل مخزونها الكبير من الأعلاف . وأيضاً، تقوم الشركة بدراسة خيارات نقل الأصول الزراعية إلى شركاتها الزراعية التابعة في الخارج. و من المتوقع أن ينتج عن هذا شطب لأصولها الزراعية كأثر صافي بحوالي 50 مليون ريال وسيظهر أثرها في القوائم المالية لهذه السنة.