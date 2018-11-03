انتقادات للهند والصين في "منظمة التجارة" بشأن تطبيق اتفاقية تقنية المعلومات

بحثت لجنة اتفاقية تقنية المعلومات والاتصالات التابعة لمنظمة التجارة العالمية في جنيف أمس قضايا تتعلق بتنفيذ الاتفاق، بشقيه الأصلي والموسع، الذي يتعلق أساسا بتحرير تجارة منتجات تقنية المعلومات التي تُقدر قيمتها بـ 1300 مليار دولار "1.3 تريليون دولار" سنويا، والالتزام بالإبلاغ عن الأعمال المتعلقة بالتدابير غير التعريفية.وخلال اجتماع اللجنة المعنية حصرا بمراقبة تنفيذ اتفاق تقنية المعلومات والاتصالات، تمت الإشارة مرة أخرى بصيغة الانتقاد إلى قضايا التنفيذ المتعلقة بالهند والصين. وأعرب أعضاء المنظمة عن قلقهم إزاء رسوم استيراد أدخلتها الهند على الهواتف المحمولة وأجزائها باعتبارها مشمولة بالاتفاق الذي يهدف إلى خفض كل الضرائب والرسوم على منتجات تقنية الاتصالات تدريجيا حتى تصل إلى الصفر.ومن الدول العربية الأعضاء في اتفاق تقنية المعلومات والاتصالات، دول مجلس التعاون الخليجي الست إضافة إلى مصر والمغرب.وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والنرويج وكندا وسويسرا وتايبيه الصينية وكوريا وسنغافورة وتايلاند عن قلقها إزاء "إخطار تصحيحي" قدمته الهند في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي سعى إلى تعديل بعض الرسوم المتعلقة بهذه المنتجات.ورأى الأعضاء أن الاقتراح الهندي سيغير نطاق تنازلات نيودلهي في الاتفاق وحتى تنفيذ بعض التزاماتها.وفيما قالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان إنها لا تعتبر التصحيح الهندي ذا طابع قانوني محض، ذكر أعضاء آخرون أن التعديل يطول رسوم الاستيراد التي تفرضها الهند على منتجات تقنية المعلومات والاتصالات المغطاة بالاتفاق.وطلبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وسنغافورة وكوريا توضيحات من الصين بشأن التعريفات الجديدة التي فرضتها على بعض منتجات أشباه الموصلات التي يغطيها اتفاق تقنية المعلومات.وعموما، حث الأعضاء الهند والصين على جعل تدابيرهما التجارية متمشية مع اتفاق تقنية المعلومات، ومنح هذه المنتجات إمكانية الوصول إلى الأسواق بصفر من الرسوم الجمركية طبقا لنص وروح الاتفاق.وفي إطار برنامج العمل المتعلق بالحواجز غير التعريفية التي تؤثر على التجارة في منتجات تقنية المعلومات، أطلعت سويسرا اللجنة على آخر المستجدات المتعلقة بعمل الفريق غير الرسمي للأعضاء، الذي يركز على مسائل من قبيل تقييم المطابقة، والشفافية، والمعوقات التي تؤثر على التجارة في منتجات تقنية المعلومات والاتصالات، ومناقشة الممارسات واللوائح الحالية المتعلقة بوضع العلامات الإلكترونية لمنتجات تقنية المعلومات.وأشارت كندا، وهي تقدم تقاريرها إلى اللجنة نيابة عن المجموعة التي تولت توسيع الاتفاق، إلى أن جميع المشاركين الستة والعشرين (يمثلون 55 عضوا في منظمة التجارة) قدموا الآن التزاماتهم الموسعة بتعديل وتصحيح الجداول الزمنية للامتيازات التعريفية.وأبرم اتفاق تقنية المعلومات من جانب 29 مشاركا في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة في سنغافورة خلال كانون الأول (ديسمبر) 1996، ودخلت حيز التنفيذ في تموز (يوليو) 1997.ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد المشاركين إلى 82 دولة، وهو ما يمثل نحو 97 في المائة من التجارة العالمية في منتجات تقنية المعلومات.والتزم المشاركون في الاتفاق بالقضاء التام على التعريفات الجمركية على منتجات تقنية المعلومات المشمولة بالاتفاقية.لكن هذه الاتفاقية جرى توسيعها في مؤتمر نيروبي الوزاري في كانون الأول (ديسمبر) 2015 بعد مفاوضات استغرقت ثلاث سنوات، بمشاركة 26 عضوا يمثلون 55 عضوا في منظمة التجارة العالمية.وتعد منظمة التجارة قطاع تقنية المعلومات واحدا من المجالات التجارية الأكثر حيوية في العالم، وتقول: "إنه منذ 20 عاما، لم يكن بعض من سلع تقنية المعلومات موجودا، في حين أصبحت اليوم جزءا حيويا من حياتنا اليومية، حيث ازدادت تجارة هذا القطاع من ناحية القيمة المالية بمقدار ثلاثة أضعاف بين عامي 1996 و2013، ومن هنا جاءت الحاجة إلى توسيع نطاق الاتفاق الأول المبرم عام 1996".وتغطي التجارة في إطار توسيع الاتفاق 201 منتج إضافي تبلغ قيمتها أكثر من 1.3 مليار دولار سنويا.ويسري إلغاء التعريفات على مجموعة واسعة من المنتجات، مثل البرمجيات، وأجهزة الحواسيب، وأشباه الموصلات، والعدسات، ومعدات تحديد المواقع الجغرافية "جي بي إس" والطبية أيضا مثل "آي آر إم"، وشاشات اللمس، والأقمار الصناعية للاتصالات، وآلات التصوير بالرنين المغناطيسي، وآلات تصنيع المعدات عن طريق الطباعة، وبطاقات الفيديو، وغيرها.ويجري توسيع نطاق فوائد الامتيازات المقدمة في إطار اتفاقية تقنية المعلومات (الأصلية والموسعة معا) لتشمل جميع أعضاء منظمة التجارة الـ 164، ما يعني أن كل الدول الأعضاء في المنظمة تتمتع جميعا بإمكانية الوصول إلى صفر من الرسوم الجمركية على مواد تقنية المعلومات في أسواق الأعضاء الذين يزيلون التعريفات على هذه المنتجات.وشدد متحدثون على أهمية منتجات تقنية المعلومات والاتصالات لمساعدة البلدان النامية والمتقدمة على زيادة الاتصال الرقمي.وقدم رئيس الجلسة لمحة عامة عن الانفتاح التجاري في إطار آلية اتفاق تقنية المعلومات وتوسيع نطاقه، وتطور التجارة العالمية في منتجات تقنية المعلومات والاتصالات على مدى السنوات العشرين الماضية.