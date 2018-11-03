القطاع المصرفي العالمي يتجه إلى مزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ خلال عامين

عاد نشاط الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي نحو الارتفاع مرَّة أخرى في عام 2018 بإعلان مصرفي "كليديسدال" و"يوركشاير بانك" في الصيف الماضي، اندماجهما، واندماج مصرف "فيفث ثيرد" مع "إم سي فاينانشال"، وهناك معلومات تؤكد أن "باركليز" يُخطط لشراء "ستاندرد تشارترد" لإنشاء مؤسسة للإقراض بوزن 79 مليار دولار.في الولايات المتحدة، جرت 15 عملية اندماج بين مصارف ومؤسسات مالية منذ بداية العام الحالي، وهو ما يوحي بأن نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ في المصارف سيزداد ارتفاعاً في 2018- 2020، بعد تسجيل مجرد 93 مليار دولار في 2017، بحسب هونري شووام، أستاذ المالية في جامعة جنيف."نحن بحاجة إلى مزيد من الاندماجات المصرفية.. أود أن أرى الاندماجات في غضون الـ 12 شهراً المقبلة. أنا شخص متفائل"، هذا ما قاله دانييل نوبي، رئيس اللجنة المشرفة على المصارف الأوروبية، في ندوة حول الإشراف المصرفي في فرانكفورت في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.لم يذهب هذا الإعلان هكذا دون استجابة لأنه يعكس رغبة المشرف على المصارف الأوروبية في تشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الأوروبي، فمنذ ذلك التاريخ حتى اليوم جرت سبع عمليات اندماج واستحواذ في منطقة اليورو.وحدثت التحولات العميقة في القطاع المصرفي الأوروبي منذ سنوات 1990 من خلال التجمعات والاندماجات، وقسَّمت الـ 25 عاماً الأخيرة عدد المصارف في البلدان الأوروبية الرئيسة على 2 نتيجة عمليات الاستحواذ أو الاندماج.وقد أدت هذه التجمعات إلى ظهور مصارف عالمية أوروبية كبيرة ذات أنشطة متنوعة، راسخة في أسواقها المحلية وحاضرة في الخارج.وأثناء هذه الفترة، كان حجم العمليات بين عشرة مليارات و30 مليار يورو، مع استثناء حجم واحد عندما تم الاستحواذ في 2007 على مصرف "آي بي إن آمرو" من قبل مصارف "رويال بنك أوف اسكوتلندا"، و"فورتيس" و"سانتاندر" بقيمة 112 مليار يورو.ويقول لـ "الاقتصادية"، هونري شووام، أستاذ المالية في جامعة جنيف، "إن عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي أصبحت مألوفة في غالبية بلدان العالم، بل إن عددا كبيرا من المصارف الدولية والمحلية في جميع أنحاء العالم يشارك في أنشطة الاندماج والاستحواذ، والأمر يشمل كلاً من المصارف الحكومية ومصارف القطاع الخاص، في حين إن هناك بعض العوامل تشير إلى أن القطاع المصرفي العالمي سيرى مزيداً من الاندماج والاستحواذ خلال العامين المقبلين، لماذا"؟ويقول ميشيل ديلي، الكاتب الاقتصادي السويسري، "إنه من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي، تبحث المصارف عن فوائد استراتيجية في القطاع، ويتمثَّل أحد الأهداف الرئيسة الكامنة وراء عمليات الاندماج والاستحواذ في جني فوائد الوفورات المالية. علاوة على ذلك المصارف بحاجة إلى تحقيق مزيد من الاستثمارات في عالم التطورات المتسارعة للتقنية، إذ إن الاندماج مع مؤسسة أخرى يمكن أن يُساعد الشركات على تحقيق تقدم سريع في اعتماد التقنيات الحديثة، لأنها يمكن أن تستخدم حلولاً متطورة وضعت بالفعل من لاعب آخر أكثر قوة وخبرة في هذا الميدان، ما يُمكِّنها من مواكبة التقنيات الجديدة في المجال المصرفي".ويمكن للاندماج والاستحواذ أن يُساعدا على تنويع نوعية المنتجات والخدمات التي يقدمها المصرف، فمن خلال تحقيق الاندماج أو الاستحواذ مع شركة أخرى، يُمكن للمؤسسات المالية أن تُقدِّم مجموعة كبيرة من المنتجات الجديدة، وزيادة تدفقات الإيرادات الخاصة بها، والحفاظ على عملاء راضين بشكل أفضل، بل حتى تعزيز قاعدة عملائها. مثل هذه المزايا يُمكن أن تكون نهجاً جذاباً بشكل خاص للاعبين الأصغر في القطاع المصرفي الذين يكافحون لتقديم خدمات تنافسية مع مَن هم أكبر منهم في الخبرة والإمكانيات.يرى ديلي، أنه ينبغي للاعبين الأصغر أن يحاولوا أن يصبحوا شركاء جذابين للمصارف الكبيرة. بالنسبة إلى أصغر اللاعبين الذين يواجهون صعوبات في بناء حلول داخل مصرفهم أو توظيف ما يكفي من الأشخاص لطرح خدمات جديدة، سيكون بمقدورهم الحصول عليها من قبل لاعب أكبر قد يكون أكثر جذباً.من ناحية أخرى، تملك المؤسسات الأكبر الرأسمال اللازم لعمليات الاندماج والاستحواذ، وغالباً ما تبحث عن دهاء التقنيات اللازمة لـ "رقمنة" عملياتها بالكامل.لذلك ينبغي للشركات الصغيرة أن تبذل جهودها لتصبح شريكاً جذاباً للاعبين الأكبر، مع التركيز على إمكانية أن يُستَحوَذَ عليها في المستقبل.ومع الوقت، سنرى على الأرجح عددا من الشركات الأصغر حجماً التي حصدها لاعبون أكبر في الخدمات المالية، ما أدى إلى زيادة الدمج المستمر في القطاع المصرفي.وتشكل عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي أشكالاً من الاندماج الأفقي لأن الكيانات المندمجة تشارك في نفس النوع من الأنشطة التجارية أو أنشطة الأعمال.وفي بعض الأحيان، تندمج المؤسسات المالية غير المصرفية أيضاً مع مصارف أخرى إذا كانت تقدم نوعا مماثلاً من الخدمات.وفي سياق عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي، يمكن اعتبار الحجم مهما، وأن النمو في الحجم يمكن تحقيقه من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ بسهولة تامة، كما يمكن وصف النمو المتحقق من عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي بأنه نمو غير عضوي.وفي عديد من البلدان، تقوم المصارف العالمية أو متعددة الجنسيات بتوسيع نطاق عملياتها عن طريق الاندماج والاستحواذ مع المصارف الإقليمية في تلك البلدان. وتسمى هذه العملية بعمليات اندماج واستحواذ عبر الحدود، أو الاندماجات والاستحواذات الدولية في القطاع المصرفي. عن طريق هذه الخطوة، تستطيع الشركات المصرفية العالمية أن تضع نفسها في مركز مُهيمن في القطاع المصرفي، وأن تحقق وفورات على نطاق كبير، فضلا عن كسب حصة جيدة في السوق.ولعبت إزالة القيود في السوق المالية، وتحرير الأسواق، والإصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى عدد من العوامل الأخرى، دوراً مهماً وراء نمو عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي. ومع ذلك، هناك عديدٌ من التحديات التي لا يزال يتعين التغلب عليها من خلال التدابير المناسبة.وفي عددها الأخير "130" المُكرَّس للاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي، تتساءل مجلة الاقتصاد المالي "لا ريفو دي إيكونومي فينانسيير" عن ماهية الدوافع لهذه العمليات، ومن المستفيدون على المديين القصير والطويل: المشترون أم المستفيدون أم البائعون؟ وما عواقب الاندماجات والاستحواذات على العمالة والمستهلكين والابتكار؟ بعبارة أخرى، هل تُسهم عمليات الاندماجات والاستحواذات في التوزيع الجيد لرأس المال في الاقتصادات؟وتقرأ "الاقتصادية" في إجابات المجلة، أن هذه العملية تسمح للمصارف بتحقيق التآزر، إذ إنها تحقق نمواً كبيرا في العمليات المالية التي تقوم بها، وتحسن كفاءتها التشغيلية من خلال خفض التكاليف، وتحسن ربحيتها، كما أن توحيدها يُمكن أن يُحقق ربحا على مستوى القطاع، ويُعزز قيمة وقوة المصارف، وقدراتها التنافسية، ويؤسس لعوامل نفسية تُبشِّر بالنجاح المالي.ويضيف جورج باجالس، في المجلة الاقتصادية المرموقة، أن "إيجابيات التوحيد تؤثِّر أساساً في البلدان التي يكون فيها النظام المصرفي أكثر تجزؤاً".ومع ذلك، يمكن أن يكون التوحيد ذا حدين، فمن ناحية، أنه يُحسِّن ربحية المصارف، لكن من جهة أخرى، أنه يحمل مخاطر أن يصاحبه - من خلال الحد من المنافسة - زيادة في أسعار الخدمات المالية للأسر المعيشية والأعمال التجارية.ومع ذلك، فإن هذا الخطر هو أكثر احتمالاً في حالة عمليات الاندماج والاستحواذ على المستوى المحلي.ولا شك أن كل مصرف يتمتع بحصة متوسطة في السوق، أو تقريباً، يتطلع إما إلى الاستحواذ على مصرف آخر أو أن يتم الاستحواذ عليه من قِبل مصرف آخر.ويرى عديد من المصارف أن الاستحواذ أو الاندماج فرصة للتوسع في الوصول إلى الأسواق، أو توسيع نطاق عملياته بشكل أسرع.ومع ذلك، فان الاستحواذ على مصرف لا يخلو من عيوبه أيضاً، خاصة ما يتعلق بمجلس تنفيذي لمصرف غير مُتهيِّئ.*فوائد عمليات الاندماج والاستحواذ المصرفيةاندماج المصرف يساعد المؤسسة على التوسع بسرعة والحصول على عدد كبير من العملاء الجدد على الفور، وليس فقط الاستحواذ يعطي المصرف مزيدا من رأس المال للتشغيل والإقراض والاستثمارات، لكنه يوفر أيضاً بصمة جغرافية أوسع للعمل، بهذه الطريقة، يمكن للمصرف أن يحقق أهداف النمو بشكل أسرع.كما أن عمليات الاستحواذ توسِّع المصرف بشكل أكثر كفاءة، ليس فقط من حيث نسبة الكفاءة، لكن أيضاً من حيث العمليات المصرفية.وكل مصرف لديه بنية تحتية للامتثال، وإدارة المخاطر، والمحاسبة، والعمليات، وتقنيات البيانات.. الآن بعد أن أصبح المصرفان واحداً، فسيكون المصرف الجديد قادراً على زيادة كفاءة تعزيز وإدارة تلك الهياكل الأساسية التشغيلية، أما من الناحية المالية، فالمصرف الأكبر أقل عرضة للمخاطر المؤسسية العامة.وتُمكِّن عمليات الدمج والاستحواذ التي يقوم بها المصرف من سد ثغرات المُنتج أو التقنية، فالاستحواذ على أصغر مصرف يقدم نموذجاً من الإيرادات الفريدة من نوعها حيث إن المنتجات المالية التي يُمكن الحصول عليها من الاستحواذ والاندماج هي في بعض الأحيان أسهل من بناء تلك الوحدة التجارية من الصفر.ومن منظور التقنية، فالحصول عليها من قبل مصرف أكبر قد يسمح للمؤسسة الخاصة بتحديث منصة التقنية بشكل ملحوظ.وبعيداً عن أرباح الميزانية العمومية، فكل مصرف يستفيد من الاندماج أو الاستحواذ بسبب الزيادة في المواهب والقدرات المتاحة للقيادة، ويقدِّم الاستحواذ إمكانية دعم فريق المبيعات الخاص بالمصرف أو تعزيز فريق كبار المديرين، وهذا العنصر البشري لا ينبغي تجاهله أو التقليل من أهميته.*مخاطر عمليات الاندماج والاستحواذ المصرفيةكثير من الاندماجات والاستحواذات المصرفية تنظر فقط إلى موجودات المصرفين اللذين سيندمجان على الورق، دون أخذ طبيعة زبائنهما أو ثقافتهما في تحقيق الأعمال وطرح منتجاتهما في الحسبان.لكن الفشل في تقييم ثقافة المصرف "وليس فقط الملاءة المالية" هو أحد الأسباب التي تجعل عديدا من عمليات اندماج المصارف تفشل في نهاية المطاف.وفي جميع مراحل عملية الاندماج والاستحواذ، ينبغي لمديري المصرفين المعنيين بالاندماج أو الاستحواذ أن يضمنا التواصل الدقيق مع موظفي الكيان الجديد لمعرفة ما إذا كانوا سيتكيفون جيداً مع التغيير.كما أن التنفيذ هو خطر كبير آخر في الاندماجات المصرفية. في بعض الحالات، لا يلتزم المديرون التنفيذيون بالوقت والموارد الكافية للجمع بين المنصتين المصرفيتين – ويؤدي التأثير الناتج في عملائهم إلى الفشل التام للمصرف المُدمج حديثاً، وينبغي تجنُّب هذا الخطأ من خلال تخصيص موارد كافية لتحقيق التكامل التام بين المؤسستين الماليتين.وفي الوقت الذي تجري فيه عملية اندماج أو استحواذ بين مصرفين، من المهم أن يتنبه مديرو المصرفين المعنيين إلى تاثير ذلك في العملاء، خاصة ما يتعلق بعملاء المصارف الصغيرة. في كثير من حالات الاستحواذ على مصرف، يستجيب العملاء للأمر بصورة عاطفية جدا، لذلك من الضروري أن يقوم المصرف الصغير بإدارة تصور العملاء لهذا التطور الجديد باتصالات منتظمة وحذرة.وبمجرد أن يتم الاندماج أو الاستحواذ بشكل تام، ينبغي النظر جيداً في تأثير الخطوة الجديدة في العملاء في كل مرحلة، وهنا ينبغي أخذ كافة الأمور في الحسبان مهما كانت صغيرة، ابتداءً من تغيير منصات التقنية إلى المنتجات المالية، كلها يُمكن أن تؤثر في الزبائن سلباً إذا لم يتم الانتباه إلى ذلك مقدماً.ومن المخاطر النهائية التي تجب مراعاتها خلال عملية الاندماج أو الاستحواذ، ثقافة المخاطرة والامتثال لكل مصرف معني. كل مؤسسة مالية تتعامل مع الامتثال المصرفي والأنظمة المصرفية بشكل مختلف، لكن من المهم اتفاق المصرَفين المدمجَين على أن يمضي نهج المصرف الجديد قُدماً.وعندما تتعارض الثقافات ويصعب تطابقها خلال الاندماج، فسيؤثر ذلك سلبا في ربحية الأعمال التجارية، بل تتحول إلى خسائر إذا لم يتم التوصل إلى حل.