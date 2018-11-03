عيب صناعي في "ميت 20 برو".. وتفسير "غير مقنع" من هواوي

بعد فترة وجيزة من طرحه بالأسواق، وردت شكاوى متزايدة من مشكلة في شاشة هاتف "هواوي ميت 20 برو" الجديد، شغلت مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أصدرت الشركة ردا للتوضيح، لكن يبدو أنه لم يقنع أحدا بحسب ماذكرته سكاي نيوز.

وتكمن المشكلة في ظهور اختلاف كبير في اللون عند حواف شاشة الهاتف، مما يشوه الصورة إلى حدّ كبير، وتزداد هذه المشكلة وتنقص حسب الخلفية المستخدمة ودرجة السطوع.

ونقل موقع "جي أس أم آرينا" عن شركة هواوي قولها في رد على المشكلة إن "الهاتف يستخدم شاشة OLED مرنة تتميز بحواف منحنية ذات تصميم خاص للحصول على تجربة بصرية محسنة، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير في اللون عند النظر إليه من زوايا مختلفة".

