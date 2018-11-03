انفوجرافيك| تسليم الطرود بطائرات من دون طيار في آيسلندا

- ذعر في إيران.. نفط بلا تصدير ومصارف بلا تعاملات مالية دولية
- أسهم «أبل» تهوي 6.7 % .. وقيمتها السوقية تفقد «التريليونية»
- منذ بداية العام .. 8 شركات مدرجة تخفض رأسمالها بحد أعلى 72.6 % لتفادي الشطب
- الأسهم السعودية تضيف 90 مليار ريال إلى قيمتها السوقية وترتفع للأسبوع الثالث
- الإنشاءات البترولية الوطنية تفوز بعقد قيمته 231 مليون درهم في الكويت
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
- "واتس آب" تؤكد إطلاق ميزة في 2019 قد تتسبب في هرب المستخدمين
- أبل تقدم توقعات حذرة للمبيعات وسط ضعف في الأسواق الناشئة
- 3 جهات حكومية تنهي الربط إلكترونيا للمحاكم العمالية.. وأول دعوى لعامل آسيوي
- المراجعة الدورية وربط أسعار البنزين والمنتجات النفطية بأسعار التصدير
- المرور: قريبا الاعتراض على المخالفات إلكترونيا.. و 9 مدارس لتعليم الإناث تحت الإنشاء
- مادورو يأمل بحصول "معجزة" تنهي العقوبات الأمريكية على فنزويلا وكوبا
- رئيسة وزراء بريطانيا واثقة من التوصل إلى اتفاق مع أوروبا بشأن بريكست
- الين يهبط ودولار أستراليا يرتفع مع هدوء القلق بشأن أمريكا والصين
- أبرز النتائج المتوقعة بعد تنفيذ مبادرة المدن الذكية للعاصمة الرياض
- رؤية ولي العهد لآفاق الاقتصاد السعودي
أضف تعليق