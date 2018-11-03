منشآت لـ "الاقتصادية": ندرس رفع قيمة المحفظة التمويلية أكثر من 1.6 مليار ريال

تدرس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، رفع قيمة المحفظة التمويلية أكثر من 1.6 مليار ريال، وذلك بعد تقييم المبادرات الحالية لدعم المنشآت.

وقال لـ "الاقتصادية" المهندس صالح الرشيد؛ محافظ الهيئة، "إنه سيتم تقييم المبادرات الحالية الخاصة بدعم المنشآت، لإقرار رفع قيمة المحفظة التمويلية من عدمه".

وحول أهم مشاريع "منشآت"، أوضح الرشيد أن من أبرزها مبادرة استرداد الرسوم الحكومية التي تدعم المنشآت الناشئة في استرداد الرسوم سواء كانت رسوم إصدار سجل تجاري أو تسجيلا في الغرفة التجارية أو نسبة رسوم عمالة التي تصل إلى 80 في المائة.

‎وجاءت تصريحات محافظ "منشآت" على هامش ملتقى "بيبان منطقة مكة"، الذي شهد إطلاق الهيئة مبادرة "تحدي مكة" بهدف إشراك أفراد المجتمع في إيجاد حلول ابتكارية وأفكار إبداعية وريادية في المنطقة عبر مساري: الحج والعمرة والخدمات اللوجستية.

‎ويستهدف مسار الحج والعمرة إيجاد أفكار إبداعية وحلول ابتكارية تجارية قابلة للتطبيق لتسهم في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لتحقيق رؤية المملكة باستيعاب 30 مليون حاج ومعتمر بحلول 2030 لرفع نسبة الرضا والجودة المقدمة.

‎ويستهدف مسار الخدمات اللوجستية إيجاد أفكار إبداعية وحلول ابتكارية قابلة للتطبيق، لتسهيل توفير الخدمات المقدمة للسكان وقطاع الأعمال في منطقة مكة المكرمة بأسلوب مبتكر.

وسيقوم المشاركون بتقديم حلول وأفكار متكاملة بعد دراسة جدواها وتصميم آلية عملها لكل من المسارات المذكورة، ثم يتم تقييم المشاريع والأفكار من عدة جوانب لتحديد أكثر الحلول إبداعا وتأثيرا وتكاملا، على أن تكون الفكرة جديدة أو تحسّن فكرة قائمة، وتكون واضحة التفاصيل مكتملة العناصر وتكون قابلة للتطبيق.

وسيكون هناك ستة فائزين في المسارين "ثلاثة لكل مسار"، وستكون الجائزة الأولى 30 ألف ريال، والثانية 20 ألف ريال، والثالثة عشرة آلاف ريال، ويستمر استقبال المشاركات حتى 21 نوفمبر الجاري، فيما سيكون اختيار الفائزين في 26 ديسمبر المقبل.

‎يذكر أن ملتقى بيبان منطقة مكة قدم عددًا من المبادرات والاتفاقيات والمشاريع الريادية، قام بتدشينها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، التي من شأنها دفع عجلة التقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المنطقة.