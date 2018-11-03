صليل سيوف الحرب التجارية يستوجب تطوير استراتيجيات الاستثمار

تقلب الأسبوع الماضي لم يعمل سوى على تضخيم شهر مضطرب بالفعل بالنسبة إلى أسواق الأسهم العالمية. وهو نتاج تحوّل طويل الأجل مدفوع بتغيير مهم في النظام الذي تقوم عليه الأسواق المالية. نحن نبتعد الآن عن الدعم المريح من السيولة الوفيرة، المتسقة، القابلة للتنبؤ، ونتجه نحو الأساسيات الاقتصادية والمؤسسية التي تتمتع بنفوذ أكبر.

عملية الانتقال معقدة بسبب التباعد الاقتصادي المتزايد بين البلدان المتقدمة وعوامل اللبس بشأن السياسة التجارية. ولديها عدد من المضامين التي تترتب على الاستثمار.

بعد صدمة الأزمة المالية العالمية شرعت الأسهم الأمريكية في ارتفاع قياسي تميز بعائدات مذهلة وتقلب منخفض بشكل غير عادي. هذا كان ملحوظا بشكل خاص العام الماضي عندما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 22 في المائة ومؤشر فيكس، مقياس التقلب الضمني الذي يتابعه المراقبون على نطاق واسع والمعروف أيضاً باسم "مؤشر الخوف"، أمضى معظم العام في نطاق منخفض تاريخيا يراوح بين 10 و15.

الآن يتبين أن هذا العام قصة مختلفة. بعد مقاومة انخفاضات شهدتها الأسواق الأخرى، بما في ذلك الأسواق الناشئة التي حققت أداءً متفوقاً بنسبة كبيرة بلغت 20 نقطة مئوية في الأشهر التسعة الأولى من العام، تعرض مؤشر ستاندرد آند بورز للضغط بسبب انخفاض بنسبة 9 في المائة هذا الشهر.

نظام التقلب تغير أيضاً. ارتفع مؤشر فيكس إلى مستوى وصل إلى 37 في شباط (فبراير)، ما تسبب في ضرر حقيقي لاستراتيجيات التداول القائمة على البيع على أساس التقلب. هذا الشهر كان يتداول في الغالب أعلى من 15.

هناك كثير من الأسباب التي تم ذكرها للجيشان الذي شهدناه في تشرين الأول (أكتوبر)، بما في ذلك فكرة أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وصل إلى ذروته وكذلك أرباح الشركات. لكن أفضل طريقة للتفكير فيما يتكشف تتعلق بتغيير أوسع في العوامل الرئيسية لقيم الأصول والاستقرار.

لم يعد الاستثمار في الأساس يتعلق بالاستفادة من الانتشار الواسع للسيولة التي ترفع جميع القوارب المالية.

كان التغيير بقيادة "الاحتياطي الفيدرالي" الذي يخفض تدريجياً حجم ميزانيته العمومية، ورفع أسعار الفائدة ثماني مرات منذ عام 2015، وأشار إلى زيادات أخرى يعتبرها كثيرون جريئة نسبياً.

يبدو أن "الاحتياطي الفيدرالي" أكثر جدية في مواجهة جيوب الإفراط في اتخاذ المخاطر الآن من أجل تقليل مخاطر عدم الاستقرار المالي مستقبلا.

على عكس "الاحتياطي الفيدرالي" في عهد الرئيسين السابقين، جانيت ييلين وبن برنانكي، في عهد جاي باول امتنع المسؤولون عن إصدار تصريحات مهدئة خلال نوبات اضطراب السوق. من جانبه، يواصل البنك المركزي الأوروبي تخفيف برنامج شراء الأصول الذي أطلقه وربما يوقفه تماماً في نهاية العام.

دعم البنك المركزي المتناقص هذا صاحبه تراجع في الطلب من المستثمرين الأجانب، خاصة أولئك المتحمسين للتحوط ضد مخاطر العملات عند الاستثمار في السندات الحكومية الأمريكية.

لحسن الحظ، لا تزال الأساسيات الاقتصادية الأمريكية قوية. استحداث فرص عمل قوية ونمو أفضل للأجور يدعمان دخل الأُسر واستهلاكها، بينما تحفيز المالية العامة الآتي من تخفيضات الضرائب يظهر في أرض الواقع من خلال الإنفاق العالي. كل هذا يُشجع الاستثمار المؤسسي.

لكن التحوّل من أسواق مدفوعة بالسيولة إلى أخرى يتم تشكيلها أكثر بالأساسيات أبعد ما يكون عن السلاسة. الأوضاع الجيدة في الولايات المتحدة تتناقض مع انخفاض الزخم في أوروبا والبلدان الناشئة.

هذا تباعد من المحتمل أن يتّسع، وبالتالي يطرح مسألة تتعلق بما إذا كان التقارب اللاحق يعني أن بقية العالم ستواكب الولايات المتحدة سريعة النمو، أم أن أمريكا ستتباطأ في الوقت الذي تتلاشى فيه الحوافز المحلية ويصبح فيه الجذب المنخفض للاقتصادات الراكدة في الخارج قوياً فوق الحد.

هذه صورة تضع ضغوطاً قصيرة على أرباح الشركات بفضل قوة الدولار، التي هي نتيجة التباعد الاقتصادي وفروقات أسعار الفائدة الأوسع.

عوامل اللبس المحيطة بالسياسة التجارية تعد عاملا آخر يسهم في تعقيد الوضع. في حين إن كندا، وكوريا، والمكسيك أدركت أن أفضل استجابة لنهج الولايات المتحدة الأكثر صدامية هو نزع فتيل التوترات من خلال تقديم تنازلات، لا تزال الصين تتطلع لمجاراة التدابير الحمائية الأمريكية.

وكلما استغرقت بكين وقتاً أطول كي تدرك أن هذا من غير المرجح أن ينجح، فسيتحول النقاش المحلي في الولايات المتحدة من التجارة إلى قضايا الأمن الوطني الأوسع ويُصبح من الصعب أكثر تجنب حرب تجارية عالمية مدمرة.

في عالم كهذا، يجب أن تتطور استراتيجيات الاستثمار. هذا ينطوي على إيلاء مزيد من الاهتمام إلى مخاطر السيولة التي لم تكن تحظى بتقدير، مع اعتماد إدارة أكثر نشاطاً "مقابل السلبية". ويحتاج المستثمرون إلى الاستفادة من الانتعاش العام العرضي في أسعار الأصول للتداول في الجودة، لكن عليهم الاحتفاظ باحتياطيات نقدية للفرص التي تسنح لهم.

أخيراً، اعتماد مزيد من عقلية "الدولارات المعرضة للخطر"، خاصة عندما يتعلق الأمر بتبادل الأسهم الأمريكية في استثمارات أقل جودة، مثل الأسواق السيادية الرائدة ذات العائدات المرتفعة وشركات الأسواق الناشئة.

سيكون من الصعب على الأسواق تجنب مزيد من التقلب في الأسابيع المقبلة. لكن إذا، وهي إذا كبيرة، تحققت السياسات المؤيدة للنمو في بقية العالم – فإن نوبة التقلب هذه يُمكن أن تنتهي إلى كونها رحلة نحو وجهة تكون فيها الأسواق مدعومة بأساسيات حقيقية وليس سيولة تعمل على تشويهها.



*كبير المستشارين الاقتصاديين في "أليانز" ومؤلف كتاب "اللعبة الوحيدة في المدينة" ￼ السبت 25 صفر 1440هـ ، الموافق 3 نوفمبر 2018 العدد NO.9154