الملكية الفكرية حجر عثرة في طريق اتفاق التجارة الأمريكي - الصيني المحتمل

نقلت وكالة بلومبيرج أمس عن أربعة مصادر مطلعة قولها "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يريد التوصل إلى اتفاق تجاري مع نظيره الصيني شي جين بينج خلال قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، التي ستُعقد نهاية الشهر الجاري".

وقالت "بلومبيرج"، "إنه لم يتضح إن كان ترمب سيخفف الطلبات التي تعارضها الصين"، وأشارت إلى ما ذكره أحد المصادر من أن سرقة الملكية الفكرية قضية تقف كحجر عثرة في طريق أي اتفاق محتمل.

وأضافت "بلومبيرج" أن "ترمب طلب من مسؤولين أمريكيين البدء في إعداد بنود محتملة للاتفاق"، منوهة بأن الاتجاه إلى التوصل إلى اتفاق محتمل مع الصين عززته مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينج يوم الخميس.

وخلال الاتصال، عبر ترمب وشي عن تفاؤلهما بالتوصل إلى حل لخلافاتهما التجارية المريرة قبل اجتماعهما في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) في الأرجنتين.

ووصفت وزارة الخارجية الصينية المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الصيني ونظيره الأمريكي، بأنها كانت "إيجابية للغاية".

وتناولت المحادثات الهاتفية بين الرئيسين قضايا التجارة بين الدولتين، وعلى إثر تلك الأنباء، شهدت البورصات الآسيوية ارتفاعا كبيرا في ظل التفاؤل بالتوصل إلى هدنة في الحرب التجارية بين أمريكا والصين.

وأفاد لو كانج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان أن شي وترمب أجريا الخميس "مكالمة هاتفية إيجابية للغاية.. ونقاشا مطولا وعميقا".

وفي تغريدة على موقع التواصل الإلكتروني "تويتر"، أشار ترمب إلى إحراز تقدم في إطار تبديد التوتر التجاري بين بلاده والصين، عقب "حوار مطول وطيب للغاية" مع نظيره الصيني.

وقال الرئيس الأمريكي "تحدثنا عن عديد من الموضوعات، مع التركيز بشدة على المسائل التجارية". وأوضح أن قضايا التجارة بين البلدين "تتقدّم بسلاسة"، وأنّه اتّفق مع شي على لقائه على هامش قمّة مجموعة العشرين.

وشهدت الأسهم الصينية ارتفاعا على خلفية الأنباء الإيجابية بين أمريكا والصين، حيث صعد مؤشر هانج سينج لبورصة هونج كونج بنسبة 4.21 في المائة، ومؤشر بورصة شنغهاي المركب بنسبة 2.7 في المائة.

وتعد هذه أول محادثة "معلنة" بين الرئيسين الأمريكي والصيني خلال ستة أشهر شهدت صراعا تجاريا مريرا بين العملاقين الاقتصاديين.

وفرضت واشنطن رسوما تجارية على واردات السلع الصينية للسوق الأمريكية بقيمة 250 مليار دولار، وهي تشكل نحو 50 في المائة من صادرات الصين للولايات المتحدة.

وتتهم أمريكا الصين بالقيام بممارسات تجارية غير نزيهة، تشمل سرقة حقوق الملكية الفكرية ونقلا قسريا للتكنولوجيا.

لكن في غضون ساعات من هذا التقييم الإيجابي للاتصال بين شي وترمب، استهدفت وزارة العدل الأمريكية شركات وأفرادا صينيين اتهمتهم بممارسات مجحفة في إطار حملة ضغط عابرة للحدود تمارسها الإدارة الأمريكية ضد الصين.

غير أن المستثمرين رحبوا باستئناف الحوار وبتقرير ذكر أن ترمب يتخذ خطوات لحل أزمة الرسوم الجمركية بين البلدين.

وفي تصريحاته للتلفزيون المركزي الصيني "سي.سي.تي.في" عبر الرئيس شي عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة والصين من توطيد علاقة راسخة وصحية، معبرا عن أمله في لقاء ترمب في الأرجنتين.

وأضاف "يتعين أن يعزز الفريقان التجاريان في البلدين الاتصالات، ويجريا المناقشات بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك، وأن يسعيا إلى وضع خطة يقبلها الطرفان، بهدف التوصل إلى توافق في القضايا التجارية بين الصين وأمريكا".

ولم يذكر الرئيسان أي تفاصيل بشأن إحراز تقدم في أول نقاش مباشر معلن بينهما منذ شهور.

ويرى مسؤولون من الإدارة الأمريكية أنه من غير الممكن استئناف المحادثات التجارية مع الصين حتى تتخذ خطوات محددة لتلبية الطلبات الأمريكية بإجراء تغييرات هائلة على السياسات المتعلقة بنقل التكنولوجيا والدعم الصناعي ودخول السوق.

وبعد فترة قصيرة من التفاؤل الذي واكب الإعلان عن الاتصال الهاتفي بين ترمب وشي أعلنت وزارة العدل الأمريكية أحدث إجراء ضمن قائمة إجراءات ضد ما تصفه الإدارة الأمريكية بأنه غش تمارسه الصين عبر سرقة حقوق الملكية الفكرية والدعم غير العادل للشركات والقواعد التي تعرقل عمل الشركات الأمريكية في الصين.

واستهدفت لائحة الاتهامات التي وجهتها الوزارة شركتين في الصين وتايوان وثلاثة أفراد قالت إنهم تآمروا لسرقة أسرار تجارية من شركة ميكرون تكنولوجي المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات.