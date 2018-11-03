أسهم «أبل» تهوي 6.7 % .. وقيمتها السوقية تفقد «التريليونية»

تخلت الأسهم الأمريكية عن مكاسبها المبكرة لتتداول على انخفاض أمس، بعد نتائج مخيبة للآمال تتعلق بشركة أبل، الأمر الذي زاد المخاوف من تباطؤ النمو.

وبحسب "رويترز"، هبطت أسهم شركة أبل بنسبة 6.7 في المائة، ما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية لأقل من تريليون دولار.

وأدى هذا إلى الانخفاض إلى تراجع أسهم موردي الشركة في الولايات المتحدة، ومعظمهم من صانعي الرقائق، ما أثر على قطاع التكنولوجيا، الذي سجل انخفاضا بنسبة 1.08 في المائة.

وأوروبيا، احتفظت الأسهم الأوروبية بمكاسبها لليوم الثالث على التوالي أمس، بعد أن عزز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب آمال المستثمرين في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع نظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من الشهر الجاري ينهي خلافا طويلا بشأن التجارة.

وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي أعلى مستوى له منذ العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأغلق على أفضل أسبوع له منذ كانون الأول (ديسمبر) 2016، حيث ارتفع 3.4 في المائة خلال الأسبوع.

وآسيويا، سجل مؤشر نيكاي القياسي الياباني أكبر مكسب يومي منذ آذار (مارس) الماضي، أمس بدعم من الشركات التي لديها انكشاف كبير على الصين في ظل آمال انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر نيكاي القياسي 2.6 في المائة إلى 22243.66 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق في نحو أسبوعين وسجل أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ آذار (مارس).

وخلال الأسبوع، زاد مؤشر نيكاي 5 في المائة محققا أكبر مكسب أسبوعي منذ تموز (يوليو) 2016.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.6 في المائة مسجلا 1658.76 نقطة.

وفي باكستان، أغلقت الأسهم الباكستانية أمس تعاملاتها على ارتفاع . وأغلق مؤشر بورصة كراتشي مرتفعا بنسبة 0.69 في المائة أي ما يعادل 287 نقطة، وأقفل عند مستوى 42004 نقاط.

وبلغت كمية التداول 209724770 سهما نفذت في 347 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 228 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 102 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة.

وعربيا، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.16 في المائة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1966.3 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأردنية، خلال الأسبوع الماضي نحو 6.9 مليون دينار أردني مقارنة بـ 70.0 مليون دينار أردني للأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 90.2 في المائة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 34.5 مليون دينار أردني مقارنة بـ 350.2 مليون دينار أردني للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغت 25.3 مليون سهم نفذت من خلال 12803 صفقة.

وفي مصر، بلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 14 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 750.9 مليار جنيه.

وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 1.37 في المائة ليبلغ مستوى 13202 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 2.92 في المائة ليبلغ مستوى 688 نقطة، وسجل مؤشر إيجي إكس 100 ارتفاعا بنحو 2.66 في المائة ليبلغ مستوى 1722 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن إجمالي التداولات ارتفعت لتبلغ 8.9 مليار جنيه من خلال تداول 1.043 مليار ورقة منفذة 118 ألف عملية.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 60.29 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على 32.23 في المائة والعرب على 7.48 في المائة، بعد استبعاد الصفقات.

وأفاد التقرير بأن الأجانب غير العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 786.87 مليون جنيه، وأن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة بلغت6.71 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وذكر أن المؤسسات استحوذت على 65.06 في المائة من المعاملات في البورصة وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 34.94 في المائة، لافتا إلى أن المؤسسات سجلت صافي بيع بقيمة 47.02 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وخلص التقرير إلى القول، إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 2.859 مليار جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 2.831 مليون سند.