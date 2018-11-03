منذ بداية العام .. 8 شركات مدرجة تخفض رأسمالها بحد أعلى 72.6 % لتفادي الشطب

تلجأ الشركات المدرجة إلى خفض رأسمالها لتقليص الخسائر المتراكمة، وذلك تفاديا للشطب بحسب نظام الشركات المساهمة في السعودية، الذي يسمح أيضا بزيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى القوائم المالية للشركات المدرجة وأخبار موقع "تداول" فإن ثماني شركات خفضت رأسمالها منذ بداية عام 2018، وهنالك شركة تاسعة طلبت تخفيض رأسمالها من هيئة السوق المالية بانتظار الموافقة عليه لخفضه وهي "الشركة السعودية للأسماك".

وطلبت شركة "الأسماك" خفض رأسمالها بنسبة 49.45 في المائة، وذلك نتيجة وصول خسائرها المتراكمة إلى نحو 49.5 في المائة من رأسمالها، إذ بلغت قيمة الخسائر المتراكمة نحو 98.99 مليون ريال من رأسمالها البالغ 200 مليون ريال، وذلك بنهاية الربع الثالث 2018.

وتعرف الخسائر المتراكمة بأنها أحد بنود حقوق المساهمين، حيث إنه عند إنشاء الشركة تقوم بإضافة صافي نتائج أعمالها سواء كانت أرباحا أو خسائر إلى حقوق المساهمين، وذلك تحت بند يسمى "الأرباح المبقاة" حال حققت أرباحا، وبند "الخسائر التراكمية" حال حققت خسائر.

وتنص المادة التاسعة والأربعون في النظام الأساسي للشركات بالسعودية فقرة (1) إنه إذ بلغت الخسائر التراكمية للشركة المساهمة نصف رأسمالها المدفوع في أي وقت خلال السنة وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك.

وعلى مجلس الإدارة خلال 15 يوما من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وفقا لأحكام نظام الشركات، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع أو حل الشركة قبل الأجل المحدد.

وتنص الفقرة الثانية من المادة (49) من نظام الشركات المساهمة، أنه إذ لم تجتمع الجمعية العامة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق الأوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوما من صدور قرار الجمعية بالزيادة، تعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات.

وفيما يخص الشركات الـ8 التي خفضت رأسمالها منذ بداية العام، فراوحت نسبة الانخفاض من 72.63 في المائة حتى 18.03 في المائة.

والشركات هي بحسب الأدنى بنسبة الانخفاض "الكابلات" التي خفضت رأسمالها من 404.1 مليون ريال إلى 110.6 مليون ريال بنسبة 72.63 في المائة، تلتها شركة ""عناية للتأمين" التي خفضت رأسمالها بنسبة 50 في المائة من 200 مليون ريال إلى 100 مليون ريال.

أما شركة متلايف العربي للتأمين" فخفضت رأسمالها من 350 مليون ريال إلى 180 مليون ريال بنسبة 48.57 في المائة، وشركة "صناعة الورق" بنسبة 45.56 في المائة من 450 مليون ريال إلى 245 مليون ريال.

في حين خفضت شركة "اتحاد عذيب للاتصالات" رأسمالها بنسبة 25 في المائة من 630 مليون ريال إلى 472.5 مليون ريال، وشركة "إعادة للتأمين" بنسبة 19 في المائة من مليار ريال إلى 810 ملايين ريال.

ثم شركة "المتحدة للتأمين التعاوني" التي خفضت رأسمالها بنسبة 18.37 في المائة من 490 مليون ريال إلى 400 مليون ريال، وآخرها الشركة "الهندية للتأمين" (وفا) التي خفضته بنسبة 18.03 في المائة من 122 مليون ريال إلى 100 مليون ريال



* وحدة التقارير الاقتصادية