الأسهم السعودية تضيف 90 مليار ريال إلى قيمتها السوقية وترتفع للأسبوع الثالث

ارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع الثالث على التوالي، حيث أغلقت عند 7879 نقطة رابحة 44 نقطة بنسبة 0.56 في المائة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية 90 مليار ريال لتصل إلى 1.87 تريليون ريال.

وسجلت السوق 7924 نقطة كأعلى نقطة، إذ أشير في التقرير السابق إلى أن السوق تتجه نحو 8000 نقطة، لكن لم تستطع تجاوزها أو على الأقل تستقر فوق مستويات المقاومة 7910 نقاط، ما يظهر ضعف القوة الشرائية في السوق وانحسار اهتمام المتعاملين، حيث تراجعت قيم التداول بنحو عشرة مليارات ريال وانخفضت وتيرة الارتفاع من 2.4 في المائة إلى 0.6 في المائة.

واستمرار ذلك الأداء في الأسبوع المقبل سيعيد السوق إلى موجة التراجع مرة أخرى، وعليه من المهم تجاوز مستويات 8000 نقطة والاستقرار أعلى منها لتعزيز شهية المخاطرة وإبقاء السوق في مسار متصاعد.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 7835 نقطة، حيث ارتفع في جلستين وتراجع في البقية.

وكانت أعلى نقطة عند 7924 نقطة رابحا 1.1 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7767 نقطة فاقدا 0.87 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق المؤشر العام عند 7879 نقطة رابحا 44 نقطة بنسبة 0.56 في المائة. وتراجعت قيم التداول 38 في المائة بنحو عشرة مليارات ريال لتصل إلى 17.1 مليار ريال، بمعدل 28 ألف ريال للصفقة.

بينما الأسهم المتداولة تراجعت 22 في المائة بنحو 231 مليون سهم متداول لتصل إلى 813 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.6 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 0.3 في المائة بنحو ألفي صفقة لتصل إلى 614 صفقة.



أداء القطاعات



تراجع قطاع "المصارف" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 0.02 في المائة مقابل ارتفاع البقية، بصدارة "النقل" بنسبة 7.3 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 7.2 في المائة، وحل ثالثا "خدمات استهلاكية" بنسبة 5.8 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بقيمة 5.4 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 21 في المائة بقيمة 3.7 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال.



أداء الأسهم



تصدر سهم "الأسماك" الأسهم ارتفاعا بنسبة 36 في المائة ليغلق عند 19.98 ريال، يليه "نما للكيماويات" بنسبة 21 في المائة ليغلق عند 30.70 ريال، وحل ثالثا "أنعام القابضة" بنسبة 16 في المائة ليغلق عند 10.60 ريال.

وتصدر المتراجعة "صادرات" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 116 ريالا، يليه "الخزف السعودي" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 19.84 ريال، وحل ثالثا "استثمار" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 17.70 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 2.4 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 1.9 مليار ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بقيمة 875 مليار ريال.

وستشهد السوق كثافة في الإفصاحات عن النتائج المالية مع اقتراب نهاية المهلة للإفصاح، وحتى الآن أظهرت النتائج المجمعة لـ 79 شركة ارتفاع الأرباح في الربع الثالث 16 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 27 مليار ريال.

وحتى الآن لم تعلن بعض الشركات الكبرى مثل "الكهرباء" و"صافولا" و"بترورابغ" التي قد تلعب دورا في التأثير في السوق في حال الإعلان عن نتائج مفاجئة.



*وحدة التقارير الاقتصادية