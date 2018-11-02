أظهرت بيانات من وزارة المالية في سلطنة عمان اليوم الجمعة أن العجز في ميزانية الدولة في الأشهر الثمانية الأولى من 2018 انكمش بنسبة 34.0 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي إلى 1.83 مليار ريال عماني (4.75 مليار دولار) بفضل زيادة حادة في إيرادات النفط.
وقفز مجمل الإيرادات إلى ستة مليارات و677 مليون ريال عماني بحلول أغسطس 2018، ارتفاعا من خمسة مليارات و366 مليون ريال عماني قبل عام، في حين زادت النفقات بوتيرة أبطأ إلى سبعة مليارات و968 مليون ريال عماني من سبعة مليارات و342 مليون ريال عماني.
وتتوقع الخطة الأصلية لميزانية عمان للعام 2018 إنفاقا قدره 12.5 مليار ريال عماني وإيرادات 9.5 مليار ريال عماني مع عجز ثلاثة مليارات ريال عماني، وتفترض متوسطا لسعر النفط عند 50 دولارا للبرميل.
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- العجز في ميزانية سلطنة عمان يهبط 34% في الأشهر الثمانية الأولى من 2018
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