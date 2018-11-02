الصين: المكالمة بين شي وترمب كانت "إيجابية للغاية"

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة (2 نوفمبر) إن المكالمة الهاتفية التي تمت أمس الخميس (أول نوفمبر) بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترمب كانت "إيجابية للغاية".وقال المتحدث باسم الخارجية لو كانغ خلال إفادة صحفية يومية بعد أول نقاش مباشر معلن بين الزعيمين منذ شهور إن الرئيسين يعتقدان أنه يتعين عليهما تعزيز العلاقات التجارية.وتأتي التصريحات بعد أن قال ترمب على تويتر إن المناقشات التجارية مع الصين "تمضي بسلاسة" وإنه يعتزم الاجتماع مع شي على هامش قمة مجموعة دول العشرين في الأرجنتين بعدما أجرى كلاهما نقاشا "جيدا للغاية" عبر الهاتف.