زيادة نمو الوظائف الأمريكية وارتفاع الأجور بأعلى وتيرة سنوية منذ 2009

تعافى نمو الوظائف في الولايات المتحدة بقوة في أكتوبر تشرين الأول، بينما سجلت الأجور أكبر مكسب سنوي في تسعة أعوام ونصف العام، بما يشير إلى مزيد من التحسن في سوق العمل على نحو قد يشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة من جديد في ديسمبر كانون الأول.

وأظهر التقرير الشهري لوزارة العمل، والذي يحظى بمتابعة وثيقة، اليوم الجمعة أن معدل البطالة ظل مستقرا عند أدنى مستوى في 49 عاما البالغ 3.7 بالمئة على الرغم من دخول المزيد من الناس إلى سوق العمل.

وزاد عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بمقدار 250 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة عدد الوظائف بمقدار 190 ألف وظيفة في أكتوبر تشرين الأول وبقاء معدل البطالة دون تغير عند 3.7 بالمئة.

وارتفع متوسط أجر الساعة خمسة سنتات، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، في أكتوبر تشرين الأول بعدما زاد 0.3 بالمئة في سبتمبر أيلول. عزز هذا الارتفاع الزيادة السنوية في الأجور لتبلغ 3.1 بالمئة في أكبر مكسب منذ أبريل نيسان 2009، مقارنة مع 2.8 بالمئة في سبتمبر أيلول.