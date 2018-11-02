ارتفاع ستاندرد آند بورز وداو جونز .. وناسداك يتضرر من أبل

ارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي الأمريكيان في مستهل تعاملات اليوم الجمعة وسط آمال في أن تبدأ الولايات المتحدة والصين جهودا لحل خلافهما التجاري، لكن هبوط أسهم آبل ضغط على المؤشر ناسداك.وارتفع داو جونز 62.86 نقطة، أو ما يعادل 0.25 بالمئة، إلى 25443.60 نقطة.وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.08 نقطة، أو 0.19 بالمئة، إلى 2745.45 نقطة.وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 10.04 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 7424.02 نقطة عند الفتح.