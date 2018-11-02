بنوك أوروبية تستعد لنتائج اختبارات تحمل الضغوط

يعتزم البنك المركزي الأوروبي والهيئة المصرفية الأوروبية نشر أحدث نتائج اختبارات تحمل الضغوط اليوم ، في ظل التهديد الذي يمثله انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومخاوف بشأن إيطاليا. وشاركت 48 مؤسسة مصرفية من 15 دولة في الاتحاد الأوروبي والنرويج بالتعاون من السلطات في الفحص الأخير للقطاع المصرفي بالمنطقة، وذلك عبر الخضوع لسلسلة من السيناريوهات والصدمات المحتملة في أقصى الاختبارات التي أجريت حتى الآن. وتشمل السيناريوهات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حال فشلت مفاوضات خروجها من الاتحاد، وانكماشا هائلا في الاقتصاد، فضلا عن هزة في سوق السندات الحكومية وركود الممتلكات. وخضع للاختبار 37 مصرفا من منطقة اليورو، وهو ما يمثل حوالي 70% من الأصول المجمعة للقطاع المالي في المنطقة. ولن يشمل التقييم إعلانا رسميا باجتياز أو إخفاق مؤسسات مالية في الاختبارات، إلا أن المحللين سيركزون عوضا عن ذلك على مدى صمود مقرضي رأس المال الأساسيين أمام عتبة تبلغ 5ر5% في إطار سيناريوهات الاختبار. وقد يؤدي الفشل في اجتياز الاختبارات، التي تم تطبيقها عام 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية، إلى دفع المؤسسات المالية إلى رفع عتبة رأس المال أو التخلص من الأصول الخطرة. وسيتابع المحللون بحرص على وجه الخصوص نتائج اختبارات المؤسسات المالية الإيطالية كجزء من القطاع المصرفي في البلاد والتي ظهرت بحالة سيئة عقب المراجعة الأخيرة. ومن المرجح أيضا أن يتم فحص أداء مصرف "دويتشه بنك" الألماني في الاختبارات بعد سلسلة من الخسائر التي تكبدها أكبر مصرف في ألمانيا.